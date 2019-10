Smrtí Bagdádího IS nekončí, podle analytiků hrozí zrod nové organizace

„Je více než pravděpodobné, že se zrodí jiná podobná organizace s neméně charismatickým lídrem, jako byl Bagdádí, která může být ještě brutálnější než IS, lze-li si vůbec něco horšího ještě představit,“ uvedl izraelský analytik Avi Issacharoff pro deník The Times of Israel.

I on si, stejně jako řada dalších expertů, myslí, že smrt lídra IS neznamená konec této organizace. „Po rozpadu jeho územního impéria je Islámský stát už spíše jen idea než realita, ale jako takový bude pokračovat, ve změněné formě, a bude Západ ohrožovat i v příštích letech,“ míní Issacharoff.

Nahradit Bagdádího bude obtížné, ale IS přežil už smrt řady svých vysoce postavených velitelů, míní analytik Joseph Krauss. Podle něj jsou hrozbou tisíce bojovníků IS ve věznicích, včetně těch na východě Sýrie, které střeží či donedávna střežili Kurdové.

„Je možné, že budoucí šéf IS má teď na sobě vězeňskou kombinézu a v klidu rekrutuje nové bojovníky za betonovými zdi s ostnatým drátem a promýšlí strategii, jako to kdysi dělal Bagdádí,“ poznamenal Krauss.

Rovněž připomněl, jak IS získával příznivce mezi sunnitskými muslimy na Blízkém východě, kteří byli nespokojení se svými vládami. V posledních týdnech propukly protivládní protesty mimo jiné v Iráku, kde v předchozích letech rovněž IS ovládl rozsáhlá území.

Trumpova politika znovu vdechla Islámskému státu život

Také deník The Independent v neděli napsal, že Trumpova politika možná znovu vdechla život IS. Americký prezident si může říkat, co chce, ale IS se už obnovuje, napsal v souvislosti s oznámením o Bagdádího smrti.



„Tato skupina už brzy oznámí nějakého nástupce, bude pokračovat v obnově a pokusí se ukázat svou sílu dalšími útoky,“ poznamenal Indepedent. Přes triumfální tón, jímž Trump s děsivými podrobnostmi oznamoval konec vůdce teroristů, smrt Bagdádího nebude znamenat konec IS.

„Chaotické částečné stažení amerických jednotek ze syrské hranice začátkem tohoto měsíce vyvolalo nové kolo konfliktu na severovýchodě Sýrie, jen několik měsíců po porážce chalífátu,“ napsal Independent.



List v této souvislosti poukázal na to, že turecké jednotky zahájily útok na kurdské síly, které byly klíčovým spojencem USA v boji proti IS, několik dnů poté, co Trumpova administrativa dala najevo, že tomu nebude bránit.

„Více než 200 tisíc lidí se od té chvíle muselo kvůli bojům přemístit. Desítky civilistů byly zabity a více než 100 vězněných bojovníků IS zřejmě uteklo.“

„Islámský stát je větší než Bagdádí a tato operace sama o sobě nikterak nepřibližuje překonání strategické chyby, kterou Trump udělal opuštěním hlavních partnerů Ameriky v boji proti IS - v boji, který zdaleka není u konce,“ uvedl Joshua Geltzer, bývalý ředitelem protiteroristického oddělení americké Národní bezpečnostní rady za vlády prezidenta Baracka Obamy.

Záběry ukazují místo americké operace, která zabila Bagdádího: