Striptýz i prostitutky. Khek Kubařová vzpomínala na seznámení s manželem

„Po škole jsem šla do Bolky. Na oblasti se člověk dostane k různorodým rolím a zaučí se. Je to dobrá praxe. Tam jsme se poznali s Pavlem. Jedna z prvních věcí, kterou jsem tam zkoušela, byla hra Miláček, kde jsem hrála prostitutku. On to obsazoval. Všechny moje výstupy spočívaly v nějakém striptýzu,“ prohlásila Veronika Khek Kubařová v show, která se natáčela na zámku Kozel.

Dodala, že neví, jestli ji Pavel Khek obsazoval s výhledem do budoucna. „Možná jo, ale oba jsme byli v té době šťastně zadaní jinde. Režiséři rádi do takových rolí obsazují mladé herečky, které ještě nevzdorují. V dalším představení jsem hrála taky prostitutku a pak jsme spolu začali chodit a pak jsme se vzali,“ vyprávěla herečka, která si divadelního režiséra vzala v roce 2015.

Herečka také prozradila jedno z přísně střežených tajemství zákulisí Dejvického divadla. „My máme s holkama jenom jednu sprchu, my se musíme všechny vejít do jedné. Kluci mají víc sprch. V Dejvicích mám jedno představení, kde jsem celá popsaná. A po představení to dlouho myju, ale protože si nedosáhnu na záda, myje mi je kolegyně. To je takové oficiální drbání. Kolegiální. Jo, mám to ráda,“ řekla.

Veronika Khek Kubařová ■ Narodila se 1. června 1987 v Rakovníku.

■ Vystudovala herectví na Pražské konzervatoři. Do prvního angažmá nastoupila v roce 2008 do Městského divadla v Mladé Boleslavi. Za roli Markétky v inscenaci Faust a Markétka získala svou první nominaci na Cenu Thálie.

■ V roce 2011 se stala členkou souboru Městských divadel pražských a za jednou z prvních rolí - Catherine v Důkazu - získala svoji další nominaci na Thálii. ■ Od roku 2015 je stálou členkou Dejvického divadla.

■ Ve filmu debutovala snímkem Rafťáci z roku 2006, předtím už ale hrála v televizi. Z dalších snímků: Nejkrásnější hádanka, Lidice, Bezva ženská na krku, Ženy v pokušení, Ženy v běhu a řada dalších.

■ V červenci 2015 se provdala za divadelního režiséra Pavla Kheka.

■ V roce 2019 vyhrála desátou řadu taneční show StarDance.