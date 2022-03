Khek Kubařová: Měla jsem fyzický návyk na lepení se. Ale už jsem normální

„Je to těžké pro ten vztah, protože se člověk půl roku lepí na někoho jiného, a dost zostra! V rámci těch otoček musí být, jak oni říkají, kontakt, což je pánev na pánev,“ vysvětlila královna tanečního parketu z roku 2019.

Se smíchem přiznala, že si na to tak zvykla, že měla tendenci se lepit na každého. „Začala jsem pak mít návyk, že jakmile se k někomu přiblížím, tak pánev… Takže jsem potkala na Kavkách mého kamaráda a přilepila jsem se na něj, a on couval: Co děláš? Co děláš? A já: Promiň, promiň, my teď zkoušíme! Takže jsem měla takový fyzický návyk na lepení se. Ale to už zmizelo! Už jsem zase normální,“ prohlásila.

Se svým tanečním partnerem Dominikem Vodičkou je stále v kontaktu a stali se z nich přátelé. „Tanec je krásná věc,“ prohlásila zasněně Veronika Khek Kubařová, která v tančení pokračuje.

Dominik Vodička a Veronika Khek Kubařová

S Janem Krausem se shodli na tom, že v rámci tance se dá o druhém leccos poznat. Herečka byla nadšená z moderátorova přirovnání, že ženu vždy vnímal jako kytaru, které se chopil jemně, ale pevně, aby nakonec vznikl akord souznění.

Veronika Khek Kubařová také prozradila, že její manžel Pavel měl naštěstí pro její účast v taneční soutěži velké pochopení. „Říká, že herec má státní tělo, že je to jeho pracovní nástroj,“ vysvětlila herečka s tím, že soutěž trvá půl roku a to je opravdu dlouhá doba. „Oba naši partneři to měli těžké.“

Sebekriticky také přiznala, že v době StarDance nebyla dobrou manželkou. Ale věděla, že jednoho dne musí nastat chvíle, kdy bude muset svému muži vrátit to, co jí dopřál. Po úspěšném přenosu se prý vracívala domů až v ranních hodinách, protože se oslavoval postup. Nyní už jsou však její dluhy u manžela téměř splacené.

Pavel Khek a Veronika Khek Kubařová (30. ledna 2019)

„Mám splátkový kalendář, takže už se mu to vrací. Pochopila jsem, že je to od něj obrovská velkorysost, že mi dopřál tento zážitek. Já jsem byla obrovský fanoušek téhle soutěže a strašně jsem si přála tam být, a to že mi dělal takový background, je od něj velká věc a já si toho velice vážím,“ prohlásila.

Herečka se zmínila i o svém vyvdaném příjmení, které sama komentuje jako moderátorský oříšek. „Je to jako citoslovce,“ připustila, že její příjmení zní zvláštně a není jednoduché pro výslovnost. „Vypadá to, že se někdo zakuckal. Věděla jsem, že to bude s tím jménem komplikované, ale cítila jsem se být i jeho i svoje. Ale rozhodně mým záměrem nebylo, že bych chtěla být exotická díky jménu,“ dodala s tím, že svému muži nabízela možnost přijmout jméno Kubař, což odmítl.