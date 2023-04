Bilsonová měla první orgasmus v 38 letech. Herci bývají sebestřední, říká

Debatu na toto téma Rachel Bilsonová zahájila tím, že první orgasmus měla až v osmatřiceti letech. Komička, kterou si do této epizody pozvala, na to zareagovala podobnou zkušeností.

„Neberu antikoncepci, a co se týče mojí chuti na sex… řeknu něco, co možná leckoho překvapí. Dokud jsem nepřestala brát antikoncepci, neměla jsem při sexu orgasmus. Nikdy v životě, až ve čtyřiceti… Do té doby jsem si to dokázala udělat jen rukama,“ řekla Cummingsová.

Herečka Rachel Bilsonová

Obě ženy následně začaly rozebírat různé teorie zabývající se tím, zda má hormonální antikoncepce skutečně vliv na ženskou schopnost dosáhnout orgasmu. Řešily, do jaké míry má vliv to, zda měla žena děti nebo jaké anatomické proporce má muž. Mluvily také o sexu během menstruace a o tom, jaké věci jsou pro ně ze strany partnera varovným signálem.

Rachel Bilsonová potvrdila, že v roce 2019 chodila s hercem Billem Haderem, po jehož boku se objevila i na předávání Zlatých glóbů. Jejich rozchod se odehrál během pandemie a vzhledem k přidanému stresu, který pramenil mimo jiné z izolace, byl prý obzvlášť bolestivým zážitkem. Z této zkušenosti se však dle vlastních slov poučila.

Nyní herečka podle amerických médií chodí s umělcem Zacem LaRocem. V rámci otevřené debaty o vztazích během jiného podcastu vyjádřila názor, že herci, s nimiž v minulosti chodila, byli zpravidla dosti sebestřední.

„Je to generalizace, ale… Myslím, že už jsem chodila s docela pár herci, a někteří – byť ne všichni – měli značný sklon k sebestřednosti. Vždycky si řeknu, že do toho už nikdy nepůjdu, ale pak se samozřejmě naskytne další projekt s někým jiným. Ať už pracujete kdekoliv, máte kolem sebe lidi. Potkáváte různé osobnosti a občas s někým máte opravdovou chemii,“ říká herečka.

Jediné upřesnění v tomto směru podala ohledně svého bývalého partnera Haydena Christiansena, s nímž má z desetiletého vztahu dceru jménem Briar Rose. „Co se týče otce mojí dcery, ten takový není,“ uvedla Bilsonová, která v minulosti tři roky žila také s kolegou Adamem Brodym.