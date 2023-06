Orgasmus už mám i s partnery, je to u mě o poloze při sexu, říká Bilsonová

Není to dávno, co se napříč médii začala šířit zvěst, že Rachel Bilsonová prožila první orgasmus až v osmatřiceti letech. Herečka se však brání, že šlo o výrok vytržený z kontextu.

„Tohle jsem neřekla a není to pravda,“ svěřila se v podcastu Broad Ideas, kde hovořila se sexuální terapeutkou Emily Morseovou. Ve skutečnosti prý mluvila o tom, že až po třicítce prožila svůj první orgasmus při klasickém pohlavním styku a ne při masturbaci. Tento detail se prý novinářům již poněkud ztratil v překladu.

Herečka se nijak netají svou frustrací z toho, že se o ženské sexualitě i v dnešní době stále velmi nedostatečně mluví. „Tolik žen žije v domnění, že nemůžou mluvit o tom, zda mívají orgasmus, či o tom, co jim pomáhá ho dosáhnout,“ poznamenala.

„Já například dostala první vibrátor jako dárek. Téměř ve svých čtyřiceti letech. Do té doby jsem žádné sexuální hračky nezkoušela. Překvapilo mě to, velmi pozitivně,“ říká.

Co se pak týče orgasmu při sexu, přiznává, že na ten si skutečně počkala. „Záleží u mě hodně na poloze při pohlavním styku. Teď se mi konečně daří dosáhnout orgasmu nejen sama, ale i s mými sexuálními partnery. Je to celé o porozumění vlastnímu tělu,“ vysvětluje Bilsonová.

Zmínila se i o tom, že nikdy v životě orgasmus nepředstírala – znamenalo by to pro ni prý to, že se za každou cenu snaží zavděčit tomu druhému, a to se jí dle jejích slov příčí.

Jen pár týdnů před otevřeným rozhovorem se za své komentáře o sexu dočkala zrušení plánovaného koncertu. „To je za můj profesní život poprvé, co jsem přišla o práci kvůli něčemu, co jsem řekla,“ uvedla v jiném podcastu s názvem Women on Top.

„To všechno jen kvůli tomu, že jsem upřímně vtipkovala o sexu v podcastu mojí kamarádky,“ okomentovala zklamaně situaci. „Prakticky mi sebrali práci, kterou už jsem měla domluvenou, jen kvůli debatě o sexu, neskutečné,“ dodala herečka. Nechala se však slyšet, že kdyby měla šanci vše vrátit zpátky, nanejvýš by jen použila jiná slova, ale její postoj a názor na věc se prý rozhodně nemění.

VIDEO: Rachel Bilsonová o oblíbených polohách při sexu: