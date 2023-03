Být nahý před diváky není žádná kratochvíle, ale ani hrůza, říká Zounar

„Tentokrát jsem před kamery přicházel svlečený přece jen sebevědoměji. Jednak nemám problém s plaváním, protože jsem víc než deset let plaval závodně, jednak za ty necelé tři roky, které uplynuly od mého prvního natáčení v rouše Adamově, se toho hodně změnilo,“ řekl Martin Zounar.

„Mám jinou životosprávu, necpu se, jak mě napadne, snažím se jíst zdravě a hýbat se. Podařilo se mi zhubnout dvacet kilo, váha se mi teď už nijak výrazně nehýbe a celkově se cítím mnohem líp. Na začátku této osobní mise jsem si myslel, že to nemůžu dát, ale hubnutí nakonec může být i docela zábava,“ prozradil.

Martin Zounar s kolegy při natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 (2020)

Herec svou fyzickou proměnu popsal v knize Jíst, či nejíst?, jež nedávno vyšla. U Honzy Dědka pak přiznal, že jeho život byl životem s dietou. Od té doby, co se začaly dělat dabingy, seděl od devadesátých let ve studiu, přestal se hýbat, divadla byla prázdná. „Nakynul jsem dvacet pět kilo. To už nešlo brát ani s humorem. Jak se říká, když to rozhoupeš, už to nezastavíš. Ono to tak úplně není. Ani že pod ‚veľkým kopcom veľký maco býva‘. No nevím… Za pomoci lékaře jsem se z toho dostal ven,“ řekl.

A vadilo mu svlékání před kamerou? „Být nahý před diváky není žádná kratochvíle, ale jako hrůzu to taky nevnímám. Nahotu beru jako součást profese. Ostatně, trénink mám slušný z divadla – již několik let vystupuju po celé republice s komedií Dva nahatý chlapi, jejíž název opravdu nelže,“ prohlásil.

Zounarova postava Bobo to má v seriálu stále nahnuté. Sice mu byla díky intervenci Dariny (Mahulena Bočanová) udělena výjimka a může se, tentokrát již skutečně a legálně, stát doktorem medicíny. Má to ale podmínku – vrátí se do lavic lékařské fakulty a před závěrečnými státnicemi splní jako ostatní řádní studenti všechny předepsané povinnosti, na něž se předtím vykašlal. To se mu moc nechce, zvlášť když kromě studia musí absolvovat například zápočet z plavání.