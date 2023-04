Jaký je chlap v posteli, se pozná podle toho, jak tančí, míní Leoš Mareš

„Asi by mě to bavilo a užil bych si to, ale jak nejsem v té bublině lidí, co na plesy chodí, tak vlastně je to pro mě jen práce. A možná to je škoda, protože když tam jste bez nějakých povinností, tak to vlastně může být celkem fajn,“ řekl moderátor.

Kdyby si měl představit ideální ples, kde by byl nepracovně, nejdůležitější pro něj budou ti, se kterými ho stráví. „Je to vždycky o lidech, kteří jsou tam s vámi. Ale to můžete potom jet na vodu nebo na hory, a když tam kolem sebe máte ty správné lidi, tak je všude hezky,“ prohlásil Mareš.

Leoš Mareš (Brno, 11. února 2023)

Na dotaz, zda má raději hory, nebo more, odpověděl moderátor podobně jako na otázku, zda je lepší sladké, či slané. „Oboje. Já si myslím, že život je úžasný v tom, jak nabízí nepřeberné množství různých odstínů věcí. A je škoda se něčeho zbavovat tím, že prostě sladké je lepší než slané,“ míní.

Leoš Mareš ples v Brně moderoval a poté v roli DJ bavil přítomné až do rána. Hostům i zazpíval, k tanci se však na rozdíl od svých kolegů herců, hereček či moderátorek, nedostal. Přitom k tanci ho vedla už jeho maminka, která říkala, že pro muže je tanec důležitý. A jak je na tom s tancem sám moderátor?

„Říkal jsem to i ve StarDance. Měl jsem první tanec, sambu, a v jednu chvíli jsem se oddělil od partnerky. Měl jsem takové sólo, kdy jsem tančil opravdu sám a za to jsem dostal největší pochvalu a největší potlesk. Já jsem tam právě parafrázoval mého tátu, který vždycky říkal, že se pozná, jaký je chlap v posteli podle toho, jak tančí. No a já jsem dostal od vás největší potlesk, když jsem tančil sólo,“ dodal Leoš Mareš.