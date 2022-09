Synové viděli svou sestru poprvé až po čtyřech měsících, přiznal Leoš Mareš

„Následující dny budou speciální. V sobotu máme rodinnou večeři a v neděli před polednem v kostele pokřtíme dceru Alex. Bude to víkend, na který asi v životě nezapomeneme,“ řekl Leoš Mareš v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Přiznal také, že vzhledem k tomu, že už má dva syny Jakuba a Matěje z předchozího manželství, myslel v průběhu těhotenství jeho druhé ženy Moniky občas na to, že by mohl mít i dceru.

„Samozřejmě mě to několikrát napadlo, ale netušil jsem, že budu mít opravdu takové štěstí, že i toto vyjde. Nechtěl jsem mít předem nějaká očekávání. Hlavně jsem si přál, aby to bylo zdravé. To, že je to holčička, nám porodník oznámil opravdu až těsně po dceřině narození,“ popsal moderátor.

leosmares Nedělní snídaně …❤️

„Syny jsem s dcerou neseznamoval nějak programově. Viděli Alex až po čtyřech měsících. Řekl jsem jim, že když ji budou chtít vidět, mají si o to říct. Nechtěl jsem je do toho nutit,“ vysvětlil Mareš.

„Sám jsem si říkal, že když k sobě najdou v budoucnu cestu, je to jejich sestra a budu rád. Ale nechtěl jsem to organizovat stylem teď budeme všichni dohromady jedna velká rodina. A překvapilo mě, jak moc to kluci první setkání prožívali. Chovali ji, jezdili s kočárkem, samozřejmě mi to přišlo dojemné. Ale nechtěl jsem to vůbec tlačit,“ prozradil.

Jako jeden z Marešových hostů na posledním letošním koncertu vystoupí také Štefan Margita a zazní i písničky Hanky Zagorové. „Návštěva pana Margity jako hosta byla domluvená už několik měsíců. Ptal jsem se ho, jestli mu to v téhle situaci nevadí, ale řekl, že mu to spíš teď naopak strašně pomáhá,“ dodává Leoš Mareš.

Pro bývalou stylistku a módní redaktorku Moniku Marešovou, za svobodna Koblížkovou, je dcera Alex prvním potomkem. S moderátorem se vzali v roce 2018 v piaristickém kostele na zámku v Litomyšli po tříletém vztahu.

Leoš Mareš má z předchozího manželství s manželkou Monikou Marešovou, za svobodna Poslušnou, syny Jakuba a Matěje. Moderátor si první ženu vzal v roce 2008.