Vše jsem financoval já, o Nesvadbovu show zkrátka nebyl zájem, říká Mareš

„Chápu, že se musíte něčím živit, ale jakým způsobem to nyní děláte, je ubohé, a ještě si za to brát nehorázné prachy… To jste nějaký manažer přes O2 arenu? Měla jsem vás za solidního moderátora, který nejde jen tak do něčeho, a hlavně to nemá zapotřebí,“ napsala jedna sledující Marešovi, který se v příspěvku pozastavil nad narážkou o nehorázných penězích.

„Nikdo z interpretů mně nic neplatí. Ani korunu. Naopak, já platím jim a zároveň platím vše ostatní. Úplně vše,“ napsal v odpovědi Leoš Mareš.

Na příspěvek zareagovaly i některé známé tváře jako Bára Basiková, Pavel Novotný, Barbora Mottlová a další, kteří moderátora podpořili. V dalších příspěvcích se pak znovu přetřásala zrušená show Michala Nesvadby v O2 areně. Došlo i na často zmiňované předražené vstupenky, přičemž nejlevnější pro dospělého byla za 990 korun a pro dítě za 690 korun.

Podle Leoše Mareše zkoušel Michal Nesvadba pro svou show menší prostory ještě dřív, než mu sám zavolal. V době vývoje za show herec zaplatil několik milionů korun a plánoval turné po celém Česku. Pro nezájem lidí museli všechny zastávky kromě jedné zrušit. Zbyla pouze menší hala O2 universum. I tam byl však prodej vstupenek pouze v řádu stovek, a tak plánovali zrušit i tu poslední show.

„Protože už ale měli ztracenou obří investici do programu a hlavně proto, že Michal samozřejmě bral tuto show jako svůj odkaz, tak se nechtěli vzdát, a přesně před rokem mi Michal Nesvadba zavolal a poprosil mě, jestli bych mu s tou show nějak nepomohl. Po prvním telefonátu jsem zdvořile odmítl, protože to byla show, se kterou jsem za interpretem nepřišel já, ale naopak přišel někdo za mnou, a s tím jsem dosud neměl žádnou zkušenost. Pak se mi to ale rozleželo v hlavě, a protože Michala celoživotně obdivuji a miluji, tak jsem nakonec ke spolupráci svolil,“ uvedl Mareš.

Kvůli velké a drahé produkci, ale i kvůli už utraceným nákladům z minulosti se rozhodli risknout velkou O2 arenu. Moderátor Nesvadbovi nabídl, že ponese veškeré náklady a zkusí jeho sen přivést k životu.

„Zbytek už je historie. Lidé o show neměli zájem ani tentokrát. Po startu prodeje se stalo to, co se stalo. Hodně se mluvilo o cenách vstupenek. Mimochodem, Michal mi osobně říkal, že to nechápe, že ceny jsou nastavené výborně, protože původní ceny v O2 universum před rokem byly ještě vyšší. Nicméně se o akci potom už moc nemluvilo. Sám Michal nedal kromě zahájení prodeje, tedy od 1. června, na svůj Instagram ani jeden, opakuji ani jeden reklamní post, který by akci anoncoval. Celou dobu Michal opakoval, že vstupenky na tento typ akce se prodávají až před Vánoci,“ prozradil Mareš.

Moderátor ještě v říjnu navrhoval, aby show odložili na únor. Nesvadba s tím nejdřív souhlasil. Pak se ale rozhodl, že projekt se nebude realizovat.

„Sám Michal svoji show odpískal. Souhlasil jsem tedy a samozřejmě uhradil veškeré náklady, které během produkce za poslední rok vznikly. A to včetně ztrát způsobených zrušením akce. Michal nezaplatil za pokus udělat akci v O2 areně ani korunu. Udělal jsem to ale rád. Michal je pro mě legendou a přeji mu, aby se mu podařilo jeho sen zrealizovat. Moc mu na tom záleželo a vymyšlené to má opravdu pěkně,“ dodal moderátor, který v O2 areně produkoval například koncert k padesátinám Dary Rolins, chystá velkou show pro Moniku Bagárovou a na Nesvadbův termín zabezpečil vánoční koncert Marie Rottrové.