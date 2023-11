Vím, že neumím zpívat. Lidi to tolerují, říká Leoš Mareš před velkým turné

„Je to počin! Zároveň se lidem i trochu omlouvám, že tuto informaci musí slyšet, protože první reakce, asi i moje, by byla: proč? Proč by Leoš Mareš měl jezdit na turné, když neumí zpívat?“ klade si řečnickou otázku a vzápětí si odpovídá: „Já vím, že už to mám s lidmi vyřešené, že neumím zpívat, a oni to chápou. Tolerují mi, že občas vystoupím na nějakém večírku, který moderuji, nebo udělám nějakou party. I ty arény mi prominuli, protože to je tak jednou za rok, maximálně dvakrát třikrát. Vždycky jezdili lidi za mnou do arény, ale teď jsem se rozhodnul, že bych jel já za nimi do těch měst, do těch kulturáků, do těch divadýlek,“ líčí Leoš Mareš s nadšením v Show Jana Krause.

„Akorát je otázka, co tam budu dělat,“ dodává se smíchem. „Já to mám vymyšlené, ale lidi si to nedovedou asi představit, a my jim to nebudeme říkat.“ Ostatně na programu prý nemusí být čistě jen zpívání. „Nejdůležitější je, aby si lidi koupili vstupenku, a pak se uvidí,“ uzavírá.

Fanouškům na sociálních sítích prozradil zprávu o turné prostřednictvím videa, které točil ve dvě ráno, do půl těla svlečený. „Přiznám se, že teď trošku cvičím, a nemám moc možností to ukázat. Tohle byla záminka. Jo, byl jsem i pyšný, to jako musím přiznat. To video jsem si potom pustil a říkal jsem si, jo dobrý tady to rameno, ta prohlubeň,“ popisuje s naprostou upřímností i to, že si předem pro jistotu udělal dvacet kliků.

„A byl jsem nadšený a spokojený, že jsem to udělal, a odjel jsem v pět ráno do rádia. Když se manželka probudila, přišla mi od ní zpráva: ‚Zlato, bez trika už nikdy. Já vím, že máš teďka tu postavu, ale už jsi ve věku, kdy se chlapi nesvlékají. Už máš prostě věk, kdy jako dobrý, samozřejmě, ale už se to nehodí. Ať se svlékají mladí.‘ Tak jsem byl z toho takový smutný… Já bych se chtěl totiž na tom turné svléknout,“ prozradil.

Inspirací pro tento nápad mu byla návštěva nedávného koncertu Bena Cristovao. „On vypadal výborně. A já jsem zjistil, že mě se líbí život ve všech jeho odstínech a že tělo je prostě krásné, bez ohledu na to, komu patří,“ dodal Mareš.

VIDEO: Leoš Mareš - Svalnatec (verze 2018):