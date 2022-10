V reálném životě jsem spíš takový asociál, myslí si Monika Marešová

Podle příspěvků na sociálních sítích jste žena, která svým sledujícím jakožto influencerka nelže. Rozhodla jste se vyložit pomyslné karty na stůl…

Myslím si, že když je člověk autentický, tak to je to, co lidi chtějí. Krásných věcí máme v časopisech a třeba i na jiných instagramových účtech hodně. Ale taky si samozřejmě vyberu hezkou fotku, že jo. Mám deset fotek a vyberu si v albu tu nejhezčí. To je jasné. Nikdo nechce mít ošklivou fotku.

Myslíte si, že doba stavění kultu osobnosti a nedotknutelnosti je definitivně pryč?

Nemyslím si, že je definitivně pryč. Ale myslím si, že je to teď vnímáno všechno trošku jinak. Lidé chtějí k sobě mít nějakým způsobem blíž. Na druhou stranu je to dnes naopak taková doba, kdy i když jsem sdílná na sociálních sítích, tak vlastně v reálném životě jsem spíš takový asociál.

Každý to máme jinak…

A hlavně v každém období svého života buď chceme nebo nechceme být součástí něčeho a něco sdílet. Ale myslím si, že opravdu velké osobnosti samozřejmě tu auru nedotknutelnosti mají a vždycky mít budou.

Působí na vás podzim tak, že jste teď nejraději doma a staráte se o domácnost a svoje milované nebo třeba odpočíváte s knížkou v ruce, když máte volno?

To bych ráda. Ale vzhledem k tomu, že mám malou dceru, která miluje čerstvý vzduch, přírodu a stromečky, tak dost často chodím na procházky. Zalézt s knížkou si tedy úplně nejde. Ale spíš to na mě působí tak, že si říkám, že vlastně strašně závidím lidem, kteří můžou trávit třeba tři nebo čtyři měsíce každý rok někde v cizině.

Nebojíte se přiznat, že si necháváte korigovat vrásky. Je to pro vaši sebejistotu a sebedůvěru hodně důležité?

Tak důležité… Důležité jsou samozřejmě jiné věci, jako je zdraví. Ale pokud to moderní technika a estetická medicína umožňují, tak proč ne? Myslím si, že opravdu hlavní je pravidlo všeho s mírou. Že bych plánovala, že si nechám něco přešít na obličeji, abych byla vypnutější, to asi ne.Teď jsem hodně dlouho na ničem nebyla kvůli těhotenství a teď vlastně kvůli kojení. Těším se, až mě paní doktorka zase trošku „refreshne“. Důležité je hlavně to, jak se člověk cítí. To je totiž ohromně vidět. A pokud se budete uvnitř cítit sklesle a smutně, tak vám žádné napíchnutí nepomůže.

Botox a výplně tedy považujete za tu pomyslnou tajnou zbraň, pokud je decentně využitá…

Já myslím, že tajná moc není. Jak jste řekl sám na začátku rozhovoru, já se tím netajím. Pro to, aby se vám nevytvořily opravdu hluboké vrásky, se kterými pak už nic neuděláte, je to super. Ale znovu říkám: všeho s mírou. Je skvělé, když najdete někoho, komu co se týká úprav opravdu věříte a kdo z vás hlavně neudělá voskovou figurínu. Jakmile totiž začnete s těmito věcmi a vidíte efekt, začnete mít tendenci chtít víc a víc. Takže je pak dobré, když vás někdo přibrzdí.