Mareš zvažuje žalobu za pomluvu. Údajný příbuzný o něm na školách vykládá lži

„Naskakuje mi z toho husí kůže a vůbec nevím, jak to budeme řešit. Toho pána bych chtěl každopádně poprosit, aby to už nedělal,“ uvedl ve videu Mareš s tím, že zvažuje nahlášení na policii a žalobu za pomluvu.

„Pán v rámci oficiálních workshopů, které pořádá Hospodářská komora Jihočeského kraje, říká opravdu velmi ošklivé věci o mé rodině,“ pokračoval moderátor a přiložil i dopis od jedné z vyděšených maminek, jejíž dcera se přednášky zúčastnila.

„Protože jsem tomu ale nejdřív nevěřil, zavolal jsem do školy a mluvil s paní ředitelkou, která moje obavy potvrdila. Pán prý studentům vyprávěl, že jsme příbuzní a včera na pivu v Kaplici jsem se mu svěřoval, že jsem nešťastný, že se narodila Alex, že jsem ji nechtěl, nevím, co s tím mám teď dělat a jen se přetvařuju. Prý má ode mě svolení mluvit o tom do médií... Neumím si představit, kolika lidem už to říkal. Je to sprostá lež,“ dodal Leoš Mareš, který se po dlouhých konzultacích rozhodl informaci zveřejnit, aby nepochopitelné chování lektora zarazil a výmysly se nešířily dál.