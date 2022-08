Herečka Lenka Zahradnická se vdala. S mužem si vybrali důležité datum

„21.8.2017 se nám narodila Jasmínka. 21.8.2020 s náma slavila Jovanka svůj první svátek. 21.8.2022 se z kluka a holky stal manžel a manželka. Bylo to tak, jak jsme si přáli. Fesťák lásky, rodiny a svobody!“ napsala herečka ke společné fotce na Instagramu.

„Děkujeme rodičům, rodinám, přátelům, dětem, psům..... zkrátka to bylo výjimečný! A připravte se na svatební ‚fesťák‘ spam. Už navěky budeme slavit všechno všichni spolu!“ dodala.

Herečka a kameraman spolu vychovávají dvě dcery. Seznámili se v práci a tam i přeskočila jiskra, jak prozradili v rozhovoru pro iDNES.cz. „Tak to si pamatuju naprosto přesně. Bylo to na natáčení seriálu. A jednoho dne se tam objevil kluk v čepici, který nic moc neříkal, tiše pozoroval, jen tak si byl a mě neuvěřitelně zajímal. Pak zmizel a najednou se objevil se skejtem v ruce na dotočný. Svět se zastavil a já už ho nedostala z hlavy,“ řekla Lenka Zahradnická loni.

„Jiskra přeskočila na dotočné. Když už jsem byl skoro na odchodu, tak si ke mně přisedla ta holka, po které jsem pokukoval na natáčení, a z mé strany bylo jasno. Zajímavé na tom bylo to, že jsem tam málem ani nešel, protože jsem se ten večer bavil někde jinde a vlastně se mi ani moc nechtělo nikam jít. Na náhody nevěřím, takže to tak mělo být. Pak už jsem jen doufal, že si to nerozmyslí a dorazí na naše první rande,“ dodal Michal Vavro, který se kromě profesi kameramana věnuje i fotografování.

Lenka Zahradnická je známá ze seriálů Ulice, Světla pasáže, Ordinace v růžové zahradě, Vyprávěj, Modrý kód a Specialisté a hrála také ve filmech Vratné lahve, Hodinový manžel, Taxi 121 či Zbožňovaný.