Bude veselo, oznámila herečka Kristýna Hrušínská těhotenství

„Bude veselo. Druhé kolo začíná za tři, dva, jedna…,“ napsala Kristýna Hrušínská v pátek na Instagramu k fotografii v šatech, na které se chlubí těhotenským bříškem.

Pod příspěvkem se objevila spousta gratulací i vtipných komentářů, mezi kterými je i ten od Jiřího Mádla. „Ježiš, co to je za období? To je nějakej festival bubnů nebo co. Matěj se rozhodl si ty diváky prostě vyrobit,“ napsal herec, scenárista a režisér.

Dcera Jana Hrušínského a Miluše Šplechtové má už pětiletého syna Vojtu. Jejím mužem je režisér a scenárista Matěj Balcar, který též působí v Divadle Na Jezerce. Herečka má ještě sestru Barboru, která žije v Americe, a v Austrálii nevlastního bratra Nikolu.

Herečka je zatím poslední v řadě herců rodu Hrušínských, který sahá do 19. století. Nedávno zazářila ve své první hlavní roli ve filmu Pánský klub, kde si zahrála terapeutku pro sexuálně závislé.

Kristýna Hrušínská vystudovala střední odbornou školu cestovního ruchu se zaměřením na průvodcovství. Po maturitě ji láska k divadlu neopustila a rozhodla se, že zkusí přijímací zkoušky na DAMU.

Hostovala v Národním divadle v Praze. V Divadle Na Jezerce účinkuje ve hrách Pánský klub, Naprostí cizinci, Poslední aristokratka, Charleyova teta, Mašíni, Už je tady zas! Divákům je známá i ze seriálů Všechny moje lásky, Modrý kód, Ulice nebo filmů Vánoční Kameňák a Pánský klub.