Táta nadneseně děkoval Matějovi, že ze mě udělal ženu, směje se Hrušínská

Matěj Balcar nejen o tchánovi

Jak jste vplul do rodiny?

Chodit jsme spolu začali, když už mi její táta nabídl režii Tří v tom. Těsně před začátkem zkoušek. Když jsem byl u ní doma, vždycky jsem se modlil, abych se s někým nepotkal na chodbě. Jenže mají staré vrzající schody a ty vás prozradí. Jednou v osm ráno jsem se zase plížil z domu, když se dole otevřely dveře do bytu a v nich Honza. V županu, v papučích, koukal na mě. Vyměnili jsme si „dobrý den“ a já se prosmýkl ven.

Jak jste prožívali natáčení?

Pánský klub bylo mé první velké filmové natáčení, kdy na mě padla tíha režisérské zodpovědnosti. Byl jsem rád, že mám v Kristýně parťáka, o kterého se můžu opřít. Pro Kristýnu to zase byla první tak rozsáhlá role. Opírali jsme se tedy o sebe vzájemně.

Jaká byla vaše cesta k filmu?

První jsem chystal před osmi lety, černou komedii s krásným scénářem, která opakovaně narážela na financování. Nevyšel mi ani druhý film. Další dva roky jsem se snažil prosadit Pánský klub. Pak se díky velkorysosti Honzy Hrušínského naskytla možnost uvést ho v divadle. Byl to i kalkul. Pozvat producenty, abych jim ukázal bavící se publikum: A teď řekněte, že to není vtipné!

Matěj Balcar Je režisérem a spolumajitelem filmové a reklamní produkce Demopictures. S Kristýnou se seznámil jako student režie na písecké FAMO. Hrála i v jeho absolventském filmu Podoba lásky, po jehož premiéře mu Kristýnin otec Jan Hrušínský nabídl, aby v Divadle Na Jezerce režíroval hru Tři v tom. Kristýna hrála i v dalších pěti jeho divadelních režiích včetně Pánského klubu. Ten nyní převedl do celovečerního filmu.

Proč dostala Kristýna hlavní roli?

Na Kristýnu jsem si myslel hned. Baví mě na ní zajímavý střet: je atraktivní, chlapi se za ní otočí, přitom působí až cudně. Evokuje mi figury, které hrála Libuše Šafránková. Ideální tvář, která se absolutně nehodí k vedení terapie eroticky založených magorů.

Jak jste se stal otcem?

V porovnání s vrstevníky to přišlo dřív, v šestadvaceti. Táta mě ale měl už v devatenácti. Vyplývá z toho obrovská výhoda, že jsme si v rodině generačně blízko, Vojtík chodí po Krkonoších se svým pradědou a ještě dlouho se užijí. Kdo to dnes má?

Proč je váš syn Vojta?

Chtěl jsem Davida nebo Marka. Pak přišla Kristýna: „A co Alois?“ Zhrozil jsem se: Co??? „Anebo Vojta,“ dodala. Na to jsem bez váhání řekl: „Berem Vojtu!“

Čím vám Kristýna imponuje?

Je lidsky čistá, na dnešní dobu až nezvykle. Zatímco já mám spoustu temných stránek, které nechci a ani neumím odkrývat, Kristýna v sobě žádné stíny tlumit nemusí.

Kdy se nebavíte o práci?

Co je to ta práce? Pro mě je každá tvorba zábava. A když opadnou zakázky a mám chvíli volněji, začínám hned psát, takže pořád nosím Kristýně nějaké papíry s texty, aby si to přečetla.

(Kristýna: To já dokážu i dvě hodiny v kuse nic nedělat, třeba se opalovat.)

Kristýna Hrušínská o seznámení i svatbě

Jak jste spolu začínali?

Dřív než Matěje jsem znala jeho tátu, muzikanta, kontrabasistu. Ten mě doporučil Matějovi, který sháněl herečku do školního cvičení. Po roce kamarádství, kdy jsme zašli občas do hospody, jsem jednou navrhla: Co zajít na tenis?

(Matěj: Který jsem v životě nehrál.)

Ale hrál dobře.

(Matěj: Tenkrát mě napadlo, že by to bylo rande? Pak nadnesla, že bychom si mohli vyjet i na kole. To už mi bylo vše jasné.)

Od toho cyklovýletu počítáme výročí našeho vztahu.

Kristýna Hrušínská V Matějově filmové komedii Pánský klub hraje terapeutku Lindu. Roli výborně zná z Divadla Na Jezerce, které vede její otec Jan Hrušínský. Daří se jí tam i v jiných hrách: Občan první jakosti, Mašíni, Charleyova teta, Už je tady zas nebo Naprostí cizinci. Loni se stala novou tváří Ulice, předtím hrála v seriálech Pojišťovna štěstí, Doktoři z Počátků či Modrý kód. S Matějem mají pětiletého syna Vojtu.

Čím vás okouzlil?

Držel se mnou krok v hospodě. A teď vážněji: když mě kdysi přizval na studentské natáčení, cítila jsem z něj absolutní profesionalitu, záleželo mu i na složkách, o které by se režisér nemusel starat. Ten přístup si přenesl i do natáčení Pánského klubu; záleží mu na tom, aby byli všichni na place v pohodě.

V čem vás proměnil?

Táta jednou nadneseně děkoval Matějovi, že ze mě udělal ženu. Mívala jsem totiž období vytahaného oblečení, tureckých kalhot, čepic. Pohodlí až příliš vítězilo nad elegancí.

Kdo má doma poslední slovo?

Nejspíš náš pětiletý Vojta, protože ten nezavře pusu.

Jak jste otěhotněla?

Po oznámení našim, že se budeme s Matějem brát, se hned po gratulacích táta pragmaticky zamyslel a připomněl: „Ale rodit se musí v srpnu!“ To kvůli divadlu, aby se nemuselo přerušovat. Reagovala jsem: „Je říjen, třeba by to na léto mohlo vyjít?“ Bylo to řečeno ve vtipu, jenže ono to vyšlo.

(Matěj: Už za dva týdny přišla s potvrzením, že budeme tři.)

Čím bude váš syn?

Nemůžeme za něj rozhodovat. Je ale pravda, že se projevuje extrovertně.

(Matěj: Je strašně ukecaný. Ve filmu Pánský klub si taky zahrál a zvládl to. Obličeje umí, takže potenciál tam je. A má neuvěřitelného pamatováka na hudbu.)

V čem máte navrch?

V tenise, tam bych ho možná ještě vyklepla.

Kdo komu volá častěji?

Asi já Matějovi. Většinou kvůli Vojtíkovi. Když jsem v divadle nebo točím a oni jsou spolu někde na výletě, tak volám a píšu, jak se mají.

V čem Matěje obdivujete?

Má komunikační dar. Já v rozčilení začínám mluvit nesoustředěně, zamotám se do toho, pohádám se, bezvýsledně. Matěj umí sdělit i nepříjemnost tak, že dotyčný situaci pochopí a ještě mu poděkuje.