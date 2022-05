Hrušínského dcera se svlékla pro Playboy. Manžela to překvapilo, říká

Kristýna Hrušínská pro Playboy nafotila smyslné a zároveň provokující snímky. Odhodila stud a pochlubila se sexy postavou. „Pózovat pro Playboy původně začalo jako vtípek, který manželovi nadhodili producenti z Punk filmu, že by se to hodilo jako propagace filmu Pánský klub. Matěj se zasmál, doma mi to tlumočil a byl docela překvapený, když zjistil, že mi to vlastně zalichotilo a jsem v pohodě to udělat,“ řekla Kristýna Hrušínská.

Pictorial nafotila renomovaná fotografka Anna Koniaeva v prostorech luxusního pražského hotelu. „V den focení jsem byla dost nervózní. Je velká zodpovědnost stát se modelkou pro legendární časopis Playboy. Avšak skvělý tým vytvořil příjemnou atmosféru. Cítila jsem se uvolněná a sexy. To mi dodalo odvahu se svléknout a zapózovat, jak mě příroda sama stvořila. Výsledek rozhodně stojí za to! Jsem ráda, že jsem nakonec na spolupráci kývla,“ dodala herečka.

Kristýna Hrušínská vystudovala střední odbornou školu cestovního ruchu se zaměřením na průvodcovství. Po maturitě ji láska k divadlu neopustila a rozhodla se, že zkusí přijímací zkoušky na DAMU.

Kristýna Hrušínská v zákulisí focení pro Playboy

Hostovala v Národním divadle v Praze. V Divadle Na Jezerce účinkuje ve hrách Pánský klub, Naprostí cizinci, Poslední aristokratka, Charleyova teta, Mašíni, Už je tady zas! Divákům je známá i ze seriálů Všechny moje lásky, Modrý kód, Ulice nebo filmů Vánoční Kameňák a Pánský klub.

Dcera Jana Hrušínského a Miluše Šplechtové má syna Vojtu. Jejím mužem je režisér a scenárista Matěj Balcar, který též působí v Divadle Na Jezerce. Herečka má ještě sestru Barboru, která žije v Americe, a nevlastního bratra Nikolu, který je v Austrálii.