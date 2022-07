Kdepak milování. Nejtěžší byla romantika, vzpomíná Hrušínská na film Pánský klub

Když producenty filmu Pánský klub napadlo, že byste v rámci jeho propagace mohla nafotit akty do Playboye, prý jste kývnutím na tuhle nabídku svého muže překvapila...

Je fakt, že zřejmě nečekal, že bych to udělala, ale ten nápad se mu taky líbil. A zároveň ho to vlastně dost štvalo. Myslím, že se v něm pýcha a radost praly s určitou žárlivostí. Mně to každopádně dost zalichotilo.

„Proč DAMU? Čepek neměl školu, děda neměl školu, jak říkáme v Hospodě Na mýtince: Vemte si příklad ze sebe,“ řekl mi kdysi Smoljak. Kristýna Hrušínská