Herec Karel Zima se oženil, vzal si o 19 let mladší přítelkyni

„Slibuji, že se pokusím o to krásné místo v kempu za každého počasí starat, nedělat bordel, větrat a když už ke mně vlezou nějací kamarádi a budou chtít, abych se napil, udělám to, ale věz, že velmi nerad a pod nátlakem. Nebudu tam tahat žádný cizí ženský, bůh ví, co by přitáhly,“ tak zněla část svatebního slibu ženicha, který ho postavil jako paralelu mezi srdcem a kempem a čerpal z úspěšného představení Jana Revaie.

Novomanželé budou používat společné jméno Zimovi. „Ani jsem nebyl moc nervózní, spíš jsem se těšil. Na to se nedalo připravit, protože jsem nevěděl, jaký slib napsala Lucka, stejně jako ona nevěděla, co jsem vymyslel já,“ osvětlil své pocity hrdina seriálu Slunečná.

Karel a Lucie Zimovi také prozradili, jestli jich bude za pár měsíců víc. „Nevíme o tom, jestli je potomek na cestě. Ale rádi bychom. Jména máme, a jestli to bude chlapeček nebo holčička, je nám jedno,“ prohlásili.

Ženichovi šel za svědka kamarád, herec Jarmil Škvrňa, nechyběla ani maminka Karla Zimy. Mezi svatebčany byli k vidění také kolegové z jeviště Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Jaromír Nosek, Jan Revai, Ernesto Čekan, Ladislav Hampl, Kristýna Badinková Nováková a další hosté.