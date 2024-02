Hvězda SuperStar Julian Záhorovský bude poprvé tátou. Bylo to překvapení, říká

„Bylo to pro nás překvapení, protože jsme v té době měli platit zálohu na dovolenou, kterou jsem si vysnil, a najednou přítelkyně ráno přišla, když jsem měl zálohu platit, že nikam neletíme, že je těhotná,“ svěřil se Julian Záhorovský.

„Od té doby člověk všechno zařizuje a už se to pomalu blíží. Chtěli jsme si to udržet pro sebe co nejdéle,“ řekl pro Super.cz zpěvák a muzikant, který právě vydává klip k filmové písni s názvem D1 pro nový snímek Franta mimozemšťan.

Jeho partnerka Tereza je v sedmém měsíci těhotenství, porodit by měla v období kolem Velikonoc. „Pohlaví víme, nejbližší okolí to také ví, ale prozrazovat veřejně to nechceme,“ vysvětluje hvězda první řady pěvecké soutěže SuperStar (2004).

Spolu s přítelkyní se odstěhovali z Prahy. „Přestěhovali jsme se do Pardubic, kde jsem se narodil a kde jsme si koupili domek se zahradou, abychom byli fakt rodina a dítě mohlo vyrůstat v klidu. Prahy jsem měl už dost,“ dodává Záhorovský.

Muzikant vydal zatím pět alb a dvě filmové písně. Jeho první deska Obraz J.Z. získala Zlatou desku. Dostal i nabídku napsat písně do českých filmových hitů. Jeho píseň Skrytý city se stala titulní písní nejnavštěvovanějšího českého filmu roku 2018 Po čem muži touží a pro druhý díl napsal píseň Chci, abych věděla, kdo opravdu jsem.

Jeho zatím poslední deska Nebojme se být veselí vyšla v roce 2022. Je také autorem písničky Umřu s tebou, kterou nahrál se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou.

VIDEO: Julian Záhorovský - D1 (z filmu Franta mimozemšťan):