Mít tehdy sociální sítě, bourali bychom internet, říká Záhorovský ze SuperStar

Záhorovský se proslavil v pěvecké soutěži SuperStar v roce 2004. Tedy ve stejný rok, kdy vznikla sociální síť Facebook. Do Česka se ale dostala až o pár let později. „Mít sociální sítě před těmi 20 lety (ufff), asi bychom bourali ty internety,“ směje se Záhorovský. „Ale já to vidím jako výhodu. Lidé byli více v centru dění a více pozorní. Dnes se jen rychle swipuje a na zaujmutí máte 3 vteřiny,“ míní.

„Sociální sítě svět zrychlily, zpovrchněly a zjednodušily. Do popředí se dere bizár a slaví úspěch. Svět je teď honbou za lajky. Pojďme se zase vrátit trochu na… nebo ne až na, ale spíše pod stromy, než pod světla mobilů,“ vyzývá Záhorovský a připojuje k této výzvě i nový videoklip s názvem Sítě, do něhož obsadil herce Jiřího Ployhara.

Se Záhorovským se setkal před 19 lety na natáčení seriálu Redakce. „Julian dospěl. Jak umělecky, tak lidsky,“ zhodnotil zpěváka Ployhar.

V klipu hraje muže, který si uvědomí, že život je lepší vnímat přímo a ne prostřednictvím displeje mobilního telefonu.

Záhorovský ze sebe nechce dělat radikálního odpůrce používání sociálních sítí. Sám se na nich pohybuje. „Pohltí na chvíli asi každého, kdo se do nich chytí. Pak už záleží na každém, jak s tím naloží,“ myslí si.

„Jsou jako oheň. Dobrý sluha, ale zlý pán. Už nejde se jim úplně vyhýbat, ale zároveň je špatné na nich být neustále. Myslím, že jsem u sebe našel rozumný kompromis,“ dodává zpěvák, pro nějž hudba i po úspěchu v populární televizní show zůstala vášní a koníčkem.

„Určitě by bylo fajn, kdyby mě živila jen hudba, ale víme co s hudebníky udělal covid. Naštěstí jsem měl mimo hudby rozjetou i klasickou profesní dráhu. Vystudoval jsem komunikaci a PR a tomuto oboru se věnuji posledních 15 let,“ dodal Záhorovský.

Záhorovský vydal zatím pět alb a dvě filmové písně. Jeho první deska Obraz J.Z. získala Zlatou desku. Dostal i nabídku napsat písně do českých filmových hitů. Jeho píseň Skrytý city se stala titulní písní nejnavštěvovanějšího českého filmu roku 2018 Po čem muži touží a pro druhý díl (premiéra 2022) napsal píseň Chci, abych věděla, kdo opravdu jsem. Poslední deska Nebojme se být veselí vyšla v roce 2022. Je i autorem hitu Umřu s tebou, který nahrál s Lucií Vondráčkovou.