Svaly stojí hodně práce. Radši si budu užívat, říká Locke ze Srdcerváčů

Po náhlém vzestupu ke slávě se Joe Locke rozhodl sociální sítě omezit hlavně kvůli svému duševnímu zdraví. „Už se tolik nedívám na Twitter, TikTok nebo Instagram, protože mi to přijde trochu zahlcující a je toho na mě občas moc,“ vysvětlil.

„Myslím, že je to všechno o nastavení hranic a zjištění, co je vám příjemné a co už ne. Protože jsem zjistil, že jakmile se dostanete do povědomí veřejnosti, každý si z vás chce urvat kousek, ať už to myslí dobře, nebo ne,“ dodal.

Joe Locke je ovšem přesvědčený, že sociální sítě mají i světlé stránky. „Neznamená to, že nevidím všechny ty hezké věci, které lidé říkají. Jen to musím všechno dělat s mírou. Jinak mě to prostě trochu zahltí. Je to jen o tom, abyste se sami cítili komfortně a dokázali říct ne. To může být občas opravdu těžké a musel jsem si na to zvyknout,“ prohlásil.

Kit Connor a Joe Locke v seriálu Srdcerváči (2022)

Mladík v konkurzu porazil deset tisíc dalších herců a získal hlavní roli Charlieho Springse v LGBTQ+ komediálním seriálu Srdcerváči. Nyní prozradil, že se mu ulevilo, když zjistil, že seriál do hlavních rolí neobsazuje konvenčně přitažlivé bílé muže se svaly na břiše. Promluvil také o nerealistických představách o těle ve filmu a televizi.

„Musíme víc ukazovat to, co je normální, protože si myslím, že zejména ve velkých televizních pořadech jsou nerealistické tělesné představy ukazovány jako norma,“ řekl Locke s tím, že on na své postavě a muskulatuře žádné změny nechystá. „Je to velká námaha mít trochu víc svalů. Stojí to prostě hodně úsilí. Raději si budu užívat života.“