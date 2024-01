Anistonová po letech v nahé postelové scéně. No tak! odmítla koordinátora intimity

Mnohé diváky překvapilo, s jakou zjevnou lehkostí se herci v choulostivé scéně seriálu The Morning Show zhostili svých rolí. Postavy, mezi nimiž to v seriálu zajiskří během novinářského rozhovoru, se v této scéně probouzejí vedle sebe a následně se osahávají.

Herečka Jennifer Anistonová vypadá i po padesátce skvěle.

„Zeptali se nás, jestli chceme koordinátora intimity. Protože jsem stará škola, zeptala jsem se, co to znamená. ‚Je to někdo, kdo se vás ptá, jestli je to a to v pohodě‘, odpověděli. A já na to: ‚No tak! Vždyť už takhle je to o nervy,‘“ popisuje Jennifer Anistonová v rozhovoru pro magazín Variety.

„Nejsme žádní nováčci, poradíme si sami. Rozhodně jsem při natáčení nepřišla k psychické ani fyzické újmě,“ směje se.

VIDEO: Jennifer Anistonová ve filmu Millerovi na tripu:

V seriálu hraje hvězda seriálu Přátelé novinářku Alex, zatímco Jon Hamm ztvárnil miliardáře Paula. Alex navštíví jeho sídlo, aby s ním natočila rozhovor, přičemž mezi nimi přeskočí jiskra a oni se spolu probudí v posteli.

Jedná se o první sexuální scénu, kterou herečka natočila od roku 2006 ve filmu Rozchod! Mnohé muže okouzlila a překvapila svým dokonalým striptýzem i bezchybnou postavou ve filmu Millerovi na tripu (2013) a i po padesátce dnes stále oslňuje svou štíhlou postavou.

Herečka se svěřila, jak se udržuje ve skvělé kondici. „Piji hodně vody, denně se hýbu a hodně chodím pěšky. Snažím se jíst plnohodnotnou a čerstvou stravu a dopřát si co nejvíce spánku, to je alespoň sedm až osm hodin denně. To poslední je pro mě někdy dost náročné splnit, ale zároveň vím, jak moc je to důležité. Když si dostatečně neodpočinu, hned to cítím,“ uvedla.

„Kromě toho se také snažím dávat si velký pozor na to, jaké myšlenky si pouštím do hlavy. V dnešním světě to poslední dobou není zrovna jednoduchá situace a to v mnoha ohledech. Ale občas je opravdu nutné umět alespoň na chvíli vypnout a nepřemýšlet stále jen nad samými negativními zprávami, neutápět se v tom příliš,“ dodává.

VIDEO: Postelová scéna Anistonové a Hamma: