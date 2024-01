Svět fantazie? Musela jsem spát s osmdesátníkem, vzpomíná vdova po Hefnerovi

V knize Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, která vyšla 23. ledna, Crystal Hefnerová uvedla, že k magnátovi vzhlížela. A když ji v roce 2008 poprvé pozval do své vily, měla za to, že se jedná o vrchol její kariéry.

„Říkala jsem si, páni, když se mi prostě bude líbit všechno, co se líbí jemu, a budu dělat všechny věci, které po mně chce, tak budu jeho favoritka. A taky jsem byla, ale prostě jsem se v tom ztratila,“ napsala a přiznala, že Hefnera sice milovala, ale nikdy do něj nebyla zamilovaná. V posledních letech sloužila spíš jako jeho pečovatelka. „Vypadalo to jako svět úspěchu a fantazie, ale musíte spát s osmdesátníkem. Má to svou cenu. Všechno má svou cenu.“

Už předtím jí začaly vadit jak nekonečné večírky, tak přísná pravidla, která museli všichni „zajíčci“ dodržovat. „Náš lak na nehty nemohl být jiný než nějaké neutrální barvy, nesměly jsme nosit piercing v pupíku, prý je to kýč,“ napsala bývalá playmate.

Za neupravené je Hefner považoval i s lehkými odrosty po obarvení vlasů na blond. „Musela jsem je jít hned opět odbarvit, pálilo mě to a na hlavě jsem měla puchýře,“ svěřila se. „Ale z nějakého důvodu jsem si myslela, že je to všechno normální a že to znamená být v Hefových očích považována za krásnou.“

Časem se necítila dobře ani ve slavném sídle. „Moc se tam neuklízí, je tam plíseň a po nějaké době se mi zdálo, že je prostě zchátralé a nechutné,“ napsala s tím, že ptáci v domě umírali žízní, a to jí připadalo jako vhodná analogie i pro ženy žijící v Playboy Mansion. „Mám pocit, že jsem neustále brečela kvůli všemu a všem. Všechna ta zvířata byla tak depresivní a vypadala smutně. Všechno to byla iluze. Ani nevím, jestli jsem byla šťastná, abych byla upřímná.“

I přesto se o Hugha Hefnera starala až do jeho smrti v září 2017. Hefner jí na sklonku života připomínal, že o něm i jeho impériu musí i po jeho skonu mluvit v superlativech. A modelka nějaký čas jeho přání respektovala. Teď se ale rozhodla popsat jejich soužití svou vlastní optikou.