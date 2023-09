Syn Hefnera hájí svůj obsah na OnlyFans. Má rodina měří dvojím metrem, říká

„V určitých případech by mi moji příbuzní řekli, že jde o pornografii. Ale pokud na OnlyFans přidávám jen vkusně odhalené fotky, pak to pornografie není. Toto je podle mě směšné,“ rozčiluje se třiatřicetiletý Marston Hefner v rozhovoru pro webový magazín The Messenger.

K tomuto tématu se dostal výrokem, že sexuální obsah dosud na síť OnlyFans nepřidává. Fanoušci se mohou na jeho fotky dívat zdarma, pouze za nahotu si musejí připlatit. Jeho rodina však z toho prý nadšená není, což syn zakladatele Playboye označuje za „dvojí metr“, kdy pravidla pro muže a ženy jsou jiná.

Stejné výhrady má i vůči stigmatu, které panuje ohledně prostituce. „Být šéfem lidí, kteří se svlékají, je pro mnoho lidí naprosto v pohodě. Ale být tím, kdo se svléká, to už ne. Je to totální přetvářka a pokrytectví, hrozně mě to štve. Proč je v pořádku takové lidi platit, ale už není v pořádku být jedním z nich?,“ ptá se.

Matkou Marstona Hefnera je Kimberley Conradová, druhá Hefnerova manželka a bývalá playmate, tedy modelka spolupracující s erotickým magazínem Playboy.

Rodina Hefnerových dnes ve společnosti Playboy Enterprise zastává význačné pozice. Marstonova sestra Christie byla dvacet let výkonnou ředitelkou a bratr Cooper vykonává funkci kreativního ředitele.

„I máma se nechala fotit pro Playboy a já se za to nikdy nestyděl,“ uvedl Marston Hefner. „Nechtěl jsem ji samozřejmě jakožto její syn vidět nahou, ale zároveň to pro mě bylo tak nějak normální. Nahota je normální, to slýchám u nás v rodině celou dobu. Navíc Playboy není pornografie – to, že se nad těmi fotkami lidé uspokojují, ještě neznamená, že je to porno,“ prohlásil.

Stejnou filozofii pak vyznává ohledně svého obsahu na OnlyFans. „Prostě jenom dělám to, co souzní s mými názory – jako je ten, že na nahotě není nic špatného a že se skrze ni dá opravdu skvěle vydělat,“ dodává.