Vdova po Hefnerovi: Po odstranění prsních implantátů jsem ztratila fanoušky

Crystal Hefnerová uvedla v příspěvku na Instagramu, že početná základna jejích převážně mužských příznivců měla pevné základy hlavně na ženině zveřejňování provokativních snímků jejího těla a době, kdy byla spojena s pánským časopisem Playboy. Část jejích fanoušků ji prý proto opustila hned poté, co začala prosazovat přirozenost a ze svého těla odstranila vše falešné a umělé, včetně prsních implantátů.

„Teď můžu s jistotou a stoprocentní hrdostí říct, že přirozenost je to, co mi v poslední době dodává sílu. Protože se tak vnitřně cítím mnohem lépe, pravděpodobně to tak zůstane až do konce mého života. Jsem konečně sama sebou,“ uvedla bývalá playmate a dodala, že své staré lascivní fotky z osobního profilu smazala. Na sociálních sítích teď chce být autentičtější. Nahá už prý pózovat nebude.

Za změnami má stát mimo jiné i její fyzické zdraví. V lednu 2021 Hefnerová prozradila, že při jedné z plastických operací málem zemřela. „Před pěti lety jsem podstoupila liposukci a málem jsem to nepřežila. Ztratila jsem polovinu krve v těle a skončila v nemocnici, kde jsem dostala transfuzi,“ svěřila se. Od té doby prý na žádném estetickém zákroku nebyla a ani to neplánuje.

„Současná doba je past a svým způsobem nutí ženy, aby se cítily hrozně. Filmy z pětaosmdesáti procent režírované muži to ještě zhoršují. Také sociální média, filtry, reklamy a lidé, kteří podstupují úpravy vzhledu, to samozřejmě zhoršují. Byla jsem jednou z nich,“ dodala playmate.

Crystal Hefnerová začala se zakladatelem Playboye Hughem Hefnerem chodit v roce 2009, o rok později ji milionář požádal o ruku. Své ano si řekli až na druhý pokus v roce 2012. Plánovanou veselku v roce 2011 totiž Crystal den před jejím konáním odřekla. O rok později se k sobě partneři vrátili a zůstali spolu až do Hefnerovy smrti v roce 2017.