Jsem autistka, musím se učit koukat lidem do očí, prozradila hvězda Playboye

Madisonová zjistila, že je autistka až začátkem roku 2023. Dodala, že má vysoce funkční autismus, který je charakterizován normální až nadprůměrnou inteligencí a jedinci s touto úrovní autismu nemají problémové chování a jejich emocionální chování se od vrstevníků liší jen mírně. Působí ovšem nezrale v sociálním kontaktu.

„Není to tak extrémní jako u jiných lidí,“ vysvětlila Madisonová. Zřejmě i to je důvod, proč tak dlouho trvalo, než se diagnózu dozvěděla. „Jsem tišší, teprve nedávno jsem se naučila navazovat oční kontakt,“ svěřila se. „Často jsem zahloubaná do svých myšlenek a podobně, takže to lidé berou jako urážku. Ostatní si často mysleli, že jsem namyšlená, snobská nebo že si hraju na lepší,“ dodala.

Bývalá Playmate i přes potíže v rozpoznávání sociálních signálů vedla bohatý společenský život. Bylo jí teprve 21 let, když se v roce 2000 nastěhovala do sídla Playboye a stala se Hefnerovou „hlavní“ přítelkyní.

„Myslím, že mě to táhlo k tomu, abych se pokusila být středem pozornosti, protože jsem měla pocit, že když budu slavná, bude to zkratka k tomu, abych cítila spojení s lidmi,“ řekla Madisonová v dokumentu Tajemství Playboye.

V něm kromě žen, které se Hefnerem cítily zneužité, vystupuje i Hefnerův bývalý komorník, který tvrdí, že jeho šéf pořádal večírky, na které zval vysoce postavené přátele a celebrity a tajně je natáčel při sexu s „ošklivými“ prostitutkami. Jeho bývalý asistent v dokumentu tvrdí, že Hefner užíval každý den amfetamin Dexedrin, aby se udržel ve střehu.

Hefner zemřel v roce 2017. Jeho syn Cooper Hefner se proti dokumentu ohradil. Časopis Playboy sdílel prohlášení: „Dnešní Playboy není Playboy Hugha Hefnera. Těmto ženám a jejich příběhům věříme a potvrzujeme je a silně podporujeme ty osoby, které se přihlásily, aby se podělily o své zkušenosti.“