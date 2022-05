Styděl jsem se za svůj sexuální život, přiznává zpěvák Harry Styles

„Psalo se o nás tehdy v dobách největší slávy One Direction všechno možné i nemožné. Měl jsem tehdy pocit, že jediné, co mi opravdu patří a je jen moje, je můj sexuální život,“ vzpomíná Harry Styles.

Za intimnosti se prý zpěvák v minulosti styděl. Navíc přiznává, že pro něj bylo těžké rozeznat, komu může věřit. „V té době jsem ještě řešil věci jako líbání a randění. Zjišťovat, komu můžu opravdu věřit a kdo mě z nějakého důvodu jen využívá, bylo velmi stresující,“ říká.

Stres související s intimnostmi se prý objevil už na začátku jeho pěvecké kariéry. „Dlouho jsem měl pocit, že jediné, co je moje a o čem bulvár nepíše do detailů, je můj sexuální život. Strašně jsem se za to styděl. Styděl jsem se, že lidé vůbec vědí, že mám sex, natožpak když psali kde a s kým,“ svěřil se Styles, mezi jehož slavné bývalé partnerky patří například zpěvačka Taylor Swiftová.

Úspěšný zpěvák dodává, že jeho pohled na sex se změnil až s věkem. „Uvědomil jsem si, že jsem mladý a svobodný a ano, mám sex. To je přece skvělé,“ říká.

Zpěvák, který pochází z anglického Worcestershiru, si už roky udržuje jen úzkou skupinu několika přátel. „Před svými přáteli jsem se k tomu postavil opravdu otevřeně, ale je to moje osobní zkušenost; jen moje. Celý smysl toho, kam bychom měli směřovat, tedy k přijetí všech a větší otevřenosti v sexualitě i ve všem ostatním, je v tom, že by na tom, jak to kdo má, vlastně vůbec nemělo záležet,“ dodává Harry Styles.

Skupina One Direction si vysloužila kritiku především coby uměle poskládaný projekt, který dal dohromady Simon Cowell z jednotlivých sólově neúspěšných účastníků jeho talentové soutěže X Factor. Kapela byla víc milovaná fanoušky než uznávaná publicisty či kolegy z branže.

VIDEO: Harry Styles – As It Was: