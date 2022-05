RECENZE: Nostalgická návštěva. U Harryho Stylese zní uklidňující hudba

Harry má naklizeno, vyvětráno a z reproduktorů hraje na uvítanou velmi příjemná muzika. Žádná moderna, vzpomínáme na soft rock, soul, pop a funk s mocným odérem 70. a 80. let.

Úvodní Music For A Sushi Restaurant nadnášejí ostré výstřely dechů, druhá Late Night Talking dává vzpomenout na nahrávky Motownu a As It Was od prvních tónů silně evokuje megahit Take On Me od kapely A-ha.

Harry’s House Harry Styles Hodnocení: 65 %

Suma sumárum je Harry's House nostalgickou atmosférou prodchnutá nahrávka s plyšově jemným, přívětivým zvukem, jemuž logicky dominuje Stylesův zpěv. Písničky dýchají, nejsou zbytečně přehlcené.

Nenajdeme tu žádný vyložený hit na první dobrou, na druhé straně ale žádnou položku do počtu. Album je vyrovnané, plyne klidně a přirozeně. Vkusná, přívětivá popová deska, místy možná až příliš usedlá, ale to je otázka preferencí.