Proč nevyužít legraci v náš prospěch? říkají Hanychová se Soukupem

Na TV Barrandov brzy uvidíme show Agáta Jaromíra Soukupa. Z které hlavy tohle vzniklo?

Jaromír Soukup: Já jsem na to několikrát odpovídal. To nebyl okamžik, to byl nějaký proces. Ale ten finální návrh udělala Agáta.

Agáta Hanychová: Jako název, protože si říkám, že když už si z nás všichni dělali takovou velkou legraci, tak proč to nevyužít v náš prospěch.

Agáto, je to váš splněný sen, mít svůj vlastní velký televizní pořad a hlavně s někým, koho milujete?

Agáta: Už jsem měla sama se svými dětmi televizní pořad, byla to Máma nad věcí. Teď mám pořad se svým partnerem. A takhle velké studio jsem určitě neměla nikdy. Trošku se, myslím, tady v něm ztratím, ale mám tady Jaromíra, o kterého se můžu opřít, takže je to vlastně můj splněný sen.

Bude to divoká improvizace? Kolik stovek tisíců diváků si myslíte, že přitáhnete?

Jaromír: To u televizního formátu nikdy nevíte. To je ten největší adrenalin, že tvůrci televizního formátu si něco naplánují, myslí si něco o tématech, která diváky zaujmou, o aranžích, o scéně a dramaturgii, ale finální rozhodnutí je na divákovi. U nového formátu je vždycky noc po uvedení hodně těžká, protože až v půl osmé ráno vidíme výsledky sledovanosti. Já budu považovat za velký úspěch, pokud přilákáme víc než sto tisíc diváků.

Když jste získal takovou divokou kartu, jakou je Agáta, co třeba na Barrandově obnovit pořady jako Exkluziv nebo erotický pořad Intim Night?

Jaromír: Exkluziv byla talk show s hosty, nevím, jestli by se Agáta takovéhleho formátu… Asi by se nejmenoval Exkluziv, ale jmenoval by se nějak jinak. Já dělám Instinkty, tento typ talkshow. My jsme se o tom ani nebavili, jestli by Agáta chtěla dělat takovýhle typ talkshow. Ale nevím teda, jestli v časovém harmonogramu nebo i v plánech by něco takového bylo realistické, nevím. My jsme se o tom nebavili.

Dalo by se to Agáto vůbec stíhat?

Agáta: Já mám dvě děti, takže toto už je pro mě velmi časově náročné. Do toho se živím Instagramem, takže si myslím, že časově bych určitě nezvládala víc. Postupuji pomalu. Nechci toho mít hodně, jsem taková opatrná.

Jaromír: Můžete si vymyslet spoustu různých formátů, které by bylo možné dělat, jen je pak musíte udělat a musíte být přesvědčeni o tom, že fungují. U formátu typu Intim Night bych tedy nebyl přesvědčen o tom, že by fungoval. Ta doba tohohle typu formátu už je pryč. A za sebe bych takovýhle formát nerad v televizi viděl.

Řídíte se i vy rčením „nepřátele si drž blíž u těla“? Ptám se proto, když jste sem dnes sezvali všechny novináře – je to i proto, abyste trošku obrousili ty pomyslné ostré hrany?

Agáta: Byl to můj nápad. Myslím si, že když děláme něco takhle výjimečného, nebo alespoň pro mě je to opravdu velká věc, tak bychom měli lidi informovat o tom, jak to bude probíhat, jak to tady bude vypadat a být vlastně přátelští a odpovídat všem na veškeré dotazy. Já jsem taková na novináře byla vždycky, velmi milá a vstřícná. A Jaromír to díky mně dnes podstoupil. A zvládl jsi to skvěle!

Jaromír: Moje dlouholetá zásada byla taková, že se s novináři nebavím. Tak díky Agátě jsem to porušil. (smích)

Jak pracujete s prvními konflikty ve vztahu? Nebojíte se toho, že si trochu začnete lézt na nervy, když spolu budete trávit tolik času?

Agáta: To právě uvidíte v prvním dílu. Náš největší konflikt a první díl bude v pondělí večer na televizi Barrandov. Vlastně náš nejzásadnější konflikt! Ano, a bude to v kuchyni.

Jaromír: A nebude to příjemné. Máte se na co těšit. To uvidíte!