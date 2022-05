Mého exmanžela Jakuba se neptám, jak se má. Je mi to jedno, říká Hanychová

„Vždycky jsem si říkala, že já určitě nebudu stejná jako máma. Že se nikdy nerozvedu a budu mít to ideální manželství. Zestárneme spolu a budeme se držet na vozíčkách za ruku. Tak to se mi dvakrát nepovedlo,“ říká Agáta Hanychová v rozhovoru pro pořad Face to Face.

„Jsem teď hlavně matka samoživitelka, živím své dvě děti,“ odpovídá na otázku moderátora Reného Kekelyho, zda se momentálně cítí být nejvíc modelkou, influencerkou, moderátorkou nebo maminkou.

„Dělám od všeho trochu. Vystudovala jsem fotografii, takže jsem tak trochu fotografka. Jsem také trochu influencerka na sociálních sítích. Plnohodnotně se tím živím, je to můj hlavní příjem. Modelka už nejsem ani trochu. Vím, kdy se odchází do modelkovského důchodu. Teď už bych v plavkách na molo určitě nevylezla,“ směje se Hanychová.

„S mámou si kecáme úplně do všeho a zároveň se neposloucháme. Ale po nějaké době vždycky vidíme, že jsme se snažily radit si vzájemně dobře,“ popisuje dcera Veroniky Žilkové.

Všichni ji stále považují za rebelku, kterou už ale prý dávno není. „Pozornost jsem si užívala hlavně někdy v osmnácti letech. Nebaví mě už naprázdno plkat o ničem a vidět jsem tehdy, když chci já,“ říká.

Muž, kterého si vedle sebe Agáta Hanychová představuje a momentálně prý už půl roku má, ji musí inspirovat a musí k němu vzhlížet. „Potřebuji, aby to byl pro mě vzor a abych se od něj mohla učit. Aby si nevymýšlel a byl chytrý. Což můj současný partner, lékař Andrej Nikov, je. Nejdůležitější je pro mě teď u muže moudrost. Důležitější než to, jak vypadá nebo jestli je vtipnej. Vtipných chlapů je tolik… a k čemu jsou?“ říká.

S hercem Jakubem Prachařem jsou rozvedeni, mají rozdělený majetek i péči o dceru Miu. „Když si ji předáváme, nelijeme u toho na sebe kyselinu, nic takového. Normálně se pozdravíme, řekneme si informaci o dceři a je to. Ale neptám se ho, jak se má. Je mi to trochu jedno,“ popisuje.

„S Jakubovou maminkou, herečkou Danou Batulkovou, mám výborný vztah. Voláme si minimálně jednou týdně. Vídá se přibližně jednou měsíčně i s mým synem Kryšpínem, mají krásný vztah. Také s Mirkem, tatínkem Kryšpína, mám výborný vztah. Chodíme spolu i na obědy nebo si zacvičit,“ prozradila.

„Největším osobním životním zklamáním pro mě je, že jsem neudržela vztahy s tatínky svých dětí. To je moje největší životní prohra. A výhra jsou jednoznačně děti,“ dodává Hanychová.