Klíč ke spokojenému vztahu je hezká holka, která má uvařeno, míní Hanychová

Co byste udělali s výhrou, kdybyste vyhráli?

Asi bych ji někam věnovala. Bylo by mi blbé si ji úplně nechat. (smích) Vím to přesně, dala bych to na nějaký projekt samoživitelek, protože ty se snažím podporovat.

Jak byste popsala svůj sourozenecký vztah s Cyrilem? Co na něm máte ráda a co naopak ne?

Cyril je můj mladší bratr, ale ve spoustě věcech mi radí. Je hrozně uvědomělý, chytrý, hezký, vtipný, takže ho opravdu zbožňuju a jsem na něj pyšná. Není věc… Snad jen, že hrozně pomalu vysvětluje věci. Jak já jsem taková zrychlená, tak on nad vším přemýšlí. Tak to jediné mě na něm rozčiluje.

Máte za sebou i pobyt v Like House vile ve druhé řadě. Dalo vám to něco a rozšířilo v něčem obzory?

Ti mladí lidi to mají opravdu těžké. Obzvláště influenceři. Kolik oni zažijí denně hejtů, to jsem vůbec neznala. Na můj instagramový profil totiž chodí dospělí lidi, kteří si takto neubližují. Po Like Housu mi tam přišly i nějaké děti a je hrozné, jak mezi sebou jednají, jak na sebe hází ošklivé věci. Takže ti influenceři jsou opravdu stateční, že v tom světě vůbec jsou.

Agáta Hanychová a Andrej Nikov

Jak jste na tom nyní v osobním životě?

Ve svém osobním soukromém životě jsem teď naprosto spokojená.

Co seznamovací aplikace? Zanevřela jste na ně, nebo jsou dveře otevřené?

Mám půl roku přítele, takže jsem spokojená.

Je to tentokrát ten pravý?

Myslím, že to nemůžeš nikdy říct, ale jsem spokojená a šťastná.

Co chystáte pro svoje sledující?

Na stará kolena jsem rozjela YouTube a děláme s mámou Výlet s mámou. Objíždíme různé části České republiky. Už máme sedm dílů. Beru mámu na místa, které nezná. Je to takový generační pořad a hrozně nás to baví. Děláme to, protože spolu chceme jezdit na výlety. Vidíme hrozně hezkou zpětnou vazbu od lidí.

O vás se málo ví, že jste docela závislá na sportu. Tak co všechno děláte?

Dělám box, snowboard, chodím do posilovny a teď už začíná wake. Takže jedu poprvé teď do Německa wakeovat, kdy voda bude mít šest stupňů. Tak mi držte palce, ať neumrznu.

Jak jste na to trénovala?

Nijak. Začala jsem loni v létě a chytlo mě to, takže se těším. A jako na tu studenou vodu budu mít neopren.

Co zvelebování domácnosti? Za jak dlouhou dobu se vám to, co máte doma, okouká?

Vůbec na to nemám čas, já to nějak moc neměním. Kytky měním hodně často, takže těmi si to dekoruji. Kupuji si je sama, nebo si je často trhám, když jdeme s dětmi. Teď už se to tak pomalu probouzí všechno, takže když jdeme na procházku, tak si natrhám různý větve, co tam najdu, které mi rozkvetou. Prostě potřebuju doma něco živého.

Myslíte, že klíčem k spokojenému vztahu je také dostávat živé květy, nejen rande v kině a na kávě?

Ne. Myslím, že to je příjemná, hezká holka, která má uvařeno.

A vy jste?

Doufám. (smích)