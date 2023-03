Jsem nebinární. Nechápu tedy, proč nedostávám mužské role, říká herečka

„Moje pozemské bytí se až donedávna odehrávalo v duchu ženství. Na herectví je však krásné to, že postava, kterou hrajete, s touto zkušeností nemusí být nutně v souladu. Je to vlastně takové objevování,“ svěřila se Emma Corrinová v rozhovoru pro magazín Vanity Fair.

Následně prohlásila, že by si ve filmu ráda zahrála jakoukoliv roli, ať už ženskou, mužskou nebo nebinární – stačí prý, když bude schopna se s ní sžít.

„Je až s podivem, že mi nenabízejí žádné mužské role. Ty by mě zajímaly úplně stejně jako ženské! Asi je to i o tom, jak člověka vnímá filmový průmysl jako takový. Což se snad naštěstí ale už pomalu začíná měnit,“ říká sedmadvacetiletá herečka.

Za svou roli princezny Diany v seriálu Koruna dostala Corrinová ocenění Zlatý Glóbus. Nyní hraje v adaptaci románu Orlando od Virginie Woolfové, který byl vydán roku 1928 a zaobírá se právě genderovou identitou.

Emma Corrinová a Josh O'Connor v úspěšném seriálu Netflixu Koruna (2020)

Od té doby, co si herečka změnila preferovaná zájmena v angličtině z ženské formy na neutrální, ke svému údivu nesklízí jenom pochvalné reakce.

Pozdvižení způsobila například vyjádřením, že slavnostní vyhlášení cen typu Oscar a BAFTA by měla zahrnovat genderově neutrální kategorie. „Mám za to, že aktuální kategorie nejsou rozhodně dostatečně inkluzivní. Každý by měl mít možnost těšit se z uznání a reprezentace,“ uvedla.

Širší možnost reprezentace je podle ní potřeba i v rolích jako takových. „Když už je řeč o kategoriích, je vůbec potřeba specifikovat, zda jde o roli ženskou nebo mužskou? Podle mého názoru je spíše potřeba řešit reprezentaci obsahu jako takového – ať už pro nebinární, queer nebo trans lidi. Protože tím se změní mnohé,“ dodala.

VIDEO: Herečka Emma Corrinová oznámila, že je nebinární: