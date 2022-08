Natáčení některých scén bylo psycho, vzpomíná hvězda Padesáti odstínů šedi

„Přihlásila jsem se k natáčení úplně jiné verze filmu, než jakou jsme nakonec natočili,“ říká dvaatřicetiletá Dakota Johnsonová v rozhovoru pro Vanity Fair. Zkušenosti přesto nelituje a je hrdá na to, co s týmem nakonec vytvořili.

Dnes by prý už na stejné natáčení nekývla. „Kdybych v té době věděla, že to takhle dopadne, asi bych to neudělala. Nikdo by to neudělal. Natáčení některých scén bylo psycho, ale nelituji toho,“ popisuje herečka, modelka a partnerka zpěváka Chrise Martina ze skupiny Coldplay.

Kromě konfliktů s filmovým studiem nebo režiséry uvádí Johnsonová jako další úskalí celého procesu problém v podobě samotné autorky knih Padesáti odstínů, E. L. Jamesové.

Z filmu Padesát odstínů šedi

„Měla nad vším velkou tvůrčí kontrolu. Byla u všeho celé dny a stále vyžadovala určité změny. Některé části knih by ve filmu zkrátka nefungovaly, například vnitřní monology hlavních hrdinů, které byly někdy až neuvěřitelně kýčovité. Nefungovalo by to zkrátka, kdybychom to řekli nahlas, ale ona na tom trvala. Vždycky to byl boj. Vždycky,“ vzpomíná herečka.

Co se týče zvěstí o hádkách mezi dvěma hlavními protagonisty filmů, podle Johnsonové je opak pravdou.

„Nikdy se nestalo, že bychom s Jamiem Dornanem nevycházeli. Zní to asi divně, ale je pro mě jako bratr. Mám ho moc ráda. A opravdu jsme tu vždy byli jeden pro druhého. Museli jsme si při natáčení opravdu důvěřovat a chránit se navzájem,“ vysvětlila Johnsonová.

Herečka přiznává, že kvůli propagaci filmu o jistých věcech „nikdy nemohla otevřeně mluvit“ a dodává, že ani teď nemůže říct všechno tak, jak to bylo. „Jsou věci, které nemůžu říct, protože nechci nikomu zničit kariéru a nechci poškodit něčí pověst,“ dodala.