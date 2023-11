Miliardář Boris Kollár má 16. dítě. Počet potomků nemusí být konečný

Podle týdeníku Plus 7 dní o novém přírůstku nejdřív na Instagramu informovala Barbora Richterová, která má s Kollárem dva syny a letos ho obvinila z domácího násilí. „Rok 2023 byl pro Borise Kollára plodný,“ napsala Richterová s tím, že miliardář se před necelým měsícem objevil na oslavě křtin dítěte v restauraci nedaleko Humenného.

Zprávu o dalším potomkovi miliardáře pak potvrdila i matka nové maminky Silvia Šatníková. „Ano, co se týče mého vnuka, jsem hrdá babička a nedám dopustit na Borise. Je to jeden z mála lidí, který je normální, milý a dobrý člověk. I kdyby měl Boris sto dvacet dětí s padesáti ženami, vám se zpovídat nikdo nemusí. Vy jste nikdo, vy jste nic!“ napsala.

Vanessa Hrubovčáková v roce 2015 na Bikini Fitness:

ELITE Fitness Club To, že 17-ročná Vanessa Hrubovčáková vybojovala medzi 11-timi súperkami bronz na juniorských majstrovstvách Sloveska v Bikini Fitness medzi, ktoré sa konali minulú sobotu (18.4.2015) v Hnúšti, už viete. No zabudol som spomenúť, že Vanessa získala aj nomináciu na majstrovstvá Európy ktoré sa budú konať za mesiac v Santa Susanne v Španielsku. 152 1

„Drahá slečno Barbora Richterová, neberte si do svých úst mě a moji rodinu, příliš v nich smrdí. Jste psychicky nemocná žena, zatrpklá, zlomyslná, závistivá a žárlivá... Každý normální člověk usoudí, že nejste v pořádku. Smějete se z Borisova harému a sama jste do něj patřili, dokonce double. Smějete se z Borise, jak vypadá, jaký je, ale když oplodňoval vás, zřejmě vám to nevadilo, ale, chápu, mysleli jste v té chvíli na jiné záležitosti spojené s ním...,“ pokračovala babička Kollárova dalšího potomka.

„Nevyšlo?? Slečna Richterová. Co jste čekali?? Vaše malá kapacita mozku vám zřejmě nestačila k tomu, abyste pochopili, že Boris byl, je a bude takový, jaký je. Místo toho, že šíříte nenávist a zlo, věnujte svůj čas dětem, které jsou údajně na tom psychicky špatně právě kvůli vašemu nevhodnému a nepřiměřenému chování. A modlete se, aby se vám to všechno zlo nevrátilo,“ dodala Silvia Šatníková.

Doposud oficiálně 13 dětí s 11 ženami

Šéf strany Sme rodina, která se letos v slovenských volbách nedostala do parlamentu, Boris Kollár má potomků víc. Posledního syna Abnera mu letos v červenci porodila přítelkyně Laura Vizváryová (28). Majitelka obchodu v bratislavském Starém městě a účastnice X-Faktoru má z předchozího vztahu ještě šestiletého syna Petra.

Bývalá plavkyně Barbora Richterová (34) Kollárovi loni porodila dvanácté dítě Arona a mají spolu ještě syna Artura (12). Právě tato partnerka politika obvinila, že ji v roce 2012 ve své vile v Miami uhodil.

Kollár má nejstarší dceru Alexandru (22) s právničkou Stankou Horňákovou. Matkou druhé dcery Natálie (22) je náhradnice ze soutěže krásy Ivana Barnová. Třetí dceru Ester (20) má s Petrou Krištúfkovou, která sedí v parlamentu za stranu Sme rodina.

Syna Šimona Heliodora (15) má s bývalou přítelkyní tenisty Dominika Hrbatého Martinou Štofaníkovou. S playmate Andreou Heringhovou-Kanasovou má dceru Saru Zoe (13) a syna Borise (13). Další dceru Zairu (10) má s účastnicí soutěží Miss a fitnesskou Monikou Ostrihoňovou. Syna Christiana Alexandera (8) má s tanečnicí Paule Simoes. Syna Alexandera Jána (7) porodila účastnice SuperStar Barbora Balúchová a syna Markuse (3) má ze vztahu s brunetkou Miriam.

Podle týdeníku Plus 7 dní má politik ale ještě další dvě dcery. Jejich matka je kolotočářka Ľudmila Kudriová (28), se kterou Kollár randil v minulosti. Byli spolu například na dovolené na Kypru v době, kdy jí bylo šestnáct let. Mají spolu údajně čtyřletou a dvouletou dceru.

Politikova expartnerka Barbora Richterové ovšem zmiňuje ještě další údajnou maminku Kollárova potomka. Podle ní je to Nikola Bobková, která syna Noela porodila letos, krátce po narození jeho syna Abnera. Noel by tak měl být dokonce Kollárovým 17. dítětem.

Pašování drog i lascivní chat

Podnikatel Boris Kollár vstoupil do politiky v roce 2015 a založil hnutí Sme rodina – Boris Kollár. Je vlastníkem rádia Fun, zakladatelem akciové společnosti 1. Tatranská, která provozuje například střediska Park Snow Donovaly, Vysoké Tatry a Liptovské Revúce.

V roce 2016, kdy se jeho strana poprvé dostala do parlamentu, se Kollár dostal pod tlak po zveřejnění kopií údajných dokumentů kontrarozvědky z roku 1990, podle kterých se podílel na dovozu asi šesti kilogramů heroinu do tehdejšího Československa.

Média tehdy také dostala společné fotografie Kollára s Jurajem Ondrejčákem, kterého pak slovenské soudy poslaly na 16 let do vězení kromě jiného za řízení zločinecké skupiny. Kollár nařčení z obchodování s drogami popřel a zveřejněné informace a fotografie označil za součást diskreditační kampaně.

Politik proslul i různými sexuálně laděnými výroky. Otevřeně dává najevo, že v sexu nemá limity, a v roce 2020 také na veřejnost unikla jeho erotická komunikace se slovenskou transgenderovou modelkou Paris Nemc.

Na stránku Kollarjeuchyl.com ji tehdy někdo vyvěsil poté, co přepis konverzace chtěla zveřejnit bulvární média a Kollár jim za to vyhrožoval trestním oznámením. Lascivními touhami politika se pak bavilo celé Slovensko. Miliardář k tomu řekl, že jde o starou záležitost a že se nemá za co omlouvat.