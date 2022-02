Dvanáct dětí s deseti ženami. Šéf slovenského parlamentu bude znovu otcem

„Ano, je to pravda. Je v šestnáctém týdnu,“ uvedl Kollár ve středu pro server Plus Jeden deň. Potvrdil tak drby, které v poslední době rozebíral slovenský bulvár. Ten šéfovi parlamentu s gustem přezdívá „multiotec“.

Plodný politik má téměř každé dítě s jinou ženou, výjimku dosud měla jen jeho oficiální partnerka Andrea Heringhová, s níž počal potomky dva. Do seznamu vícečetných matek nyní přibyde Richterová. S tou už má Kollár své v pořadí šesté dítě, desetiletého syna Artura.

Richterová se podle zmíněného serveru o Kollára starala během jeho pobytu v nemocnici, kde skončil po závažné autonehodě z podzimu 2020. Šéf parlamentu tehdy musel podstoupit operaci krčního obratle a měsíce pak nosil speciální zpevňující konstrukci.

Šestapadesátiletý Kollár je známý svým vstřícným vztahem k ženám a k dřívějším spekulacím o dalším dítěti údajně řekl, že je to pro něj „přirozenější než nové boty“. I za osudnou nehodou podle politikových vlastních slov jedna žena stojí.

V době přísných opatření proti koronaviru se vládní politik spolu s údajně nemocnou modelkou Mirkou Fabušovou vydal služebním vozem do lékárny. V bratislavské nemocnici si pak na Kollára stěžovaly tamní zdravotní sestry s tím, že jeho partnerky nedodržují návštěvní hodiny a po sestrách požadují služby, které nejsou náplní jejich práce.

Předseda strany Jsme rodina proslul i různými sexuálně laděnými výroky. Otevřeně dává najevo, že v sexu nemá limity, a předloni také na veřejnost unikla jeho erotická komunikace se slovenskou transgenderovou modelkou Paris Nemc.

Na stránku Kollarjeuchyl.com ji tehdy někdo vyvěsil poté, co přepis konverzace chtěla zveřejnit bulvární média a Kollár jim za to vyhrožoval trestním oznámením. Lascivními touhami šéfa parlamentu se pak bavilo celé Slovensko. Předseda strany k tomu řekl, že jde o starou záležitost a že se nemá za co omlouvat.