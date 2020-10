Šéf slovenského parlamentu Kollár měl vážnou dopravní nehodu, je stabilizovaný

Při dopravní nehodě byl podle médií zraněn předseda slovenského parlamentu Boris Kollár, jeho ochranka a řidič. Podle slovenského premiéra Igora Matoviče řidič neporušil dopravní předpisy.

Kolize se stala na křižovatce v části Bratislavy Podunajské Biskupice, dodal předseda vlády. Auto se šéfem parlamentu jelo podle premiéra na zelenou, když do něj z boku vrazilo jiné vozidlo jedoucí na červenou.

Mluvčí Operačního střediska záchranné zdravotní služby Alena Krčová pro server SME.sk uvedla, že účastníky nehody byli celkem 4 lidé.

„Jednoho z účastníků transportovali do nemocnice s více poraněními celého těla, tzv. polytraumatem. Během převozu byl při vědomí a ve stabilizovaném stavu. Další dva zranění, muž a žena, si poranili hlavu a hrudník a byli také převezeni do nemocnice. Čtvrtý účastník nehody transport do nemocničního zařízení odmítl,“ řekla slovenskému serveru Krčová.

Místopředseda parlamentu Juraj Šeliga na Facebooku napsal, že podle jeho informací je Kollár i s ochrankou ve stabilizovaném stavu. Matovič i Šeliga jim popřáli brzké uzdravení.

Pětapadesátiletý Kollár je předsedou parlamentu od letošního března. Poslancem byl poprvé zvolen v roce 2016, o rok dříve se stal předsedou hnutí Jsme rodina.