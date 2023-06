Dostala pár facek. Šéf slovenského parlamentu přiznal násilí na ženě

„Ano, vyběhl jsem za ní a dostala pár facek. Musím říct, že jsem to nikdy žádné ženě neudělal. Přiznávám se k tomu,“ řekl na tiskové konferenci Kollár a jako důvod uvedl, že Richterová hodila jeho dítě „přes pět metrů tak, že ho mohla zabít“. „Bylo to je jen jednou,“ hájil se dále s tím, že byl ve velkém emočním vypětí a šoku a že nevěděl, co má dělat.

S odstupem času se za to prý stydí. Na otázky novinářů dále prohlásil, že neví, jestli svou tehdejší partnerku při napadení zranil. Lékaři ji však podle něj ošetřovat nemuseli. „Víte, co to je? Když vám někdo udělá toto? Vy byste hodili malé děcko přes celou místnost? Však si to uvědomte!“ Když znovu vysvětloval, co se v danou chvíli dělo, rozplakal se a odešel.

Později nicméně řekl, že necítí žádnou vinu a že by se zachoval stejně jako tehdy v roce 2012. „Není normální bít ženy, ale je nenormální hodit dítě a ohrozit ho na životě,“ uvedl Kollár.

Richterová v reakci odmítla, že dítě hodila přes obývací pokoj. Tvrdí navíc, že ji Kollár „zbil do bezvědomí“ a že ji přinutil k potratu. Popsaný incident se odehrál v Kollárově domě ve Spojených státech. Dvojici se později narodil druhý potomek. Richterová už delší dobu na sociální síti kritizuje Kollára jako otce jejich společných dětí.

Na jaře veřejně popsala, že se jeden z jejích synů nemůže otci dovolat, protože si ho Kollár na svém telefonu zablokoval. Druhého syna pak prý viděl jen po porodu a dál se nestaral. Na výroky následně reagovala jedna z Kollárových starších dcer a otce hájila. Sám politik ve zmíněném vystoupení na adresu Richterové řekl, že dosud nekomentoval, jak se chová.

„Ale Barbora Richterová s tím neskončila. Každý jeden dává statusy, vulgárně se vyjadřuje o mně, o mé mámě, o mých dětech, rasisticky se vyjadřuje o mých dětech, které nemají bílou pleť,“ řekl s tím, že nereagoval proto, že věděl, že situace nebude mít vítězů, jen poražených – a těmi by byli oba synové. „O své děti se zajímám. Kdyby mi je Barbora dávala, tak se s nimi setkávám,“ podotkl a dodal, že to chce doložit i tím, že u soudu bude žádat o střídavou péči.

Zmínil také, že ho jeho expartnerka začala slovně napadat před volbami do Národní rady. „A já se ptám, jde o výšku výživného, anebo je to očerňování a kampaň vůči nám, vůči mé osobě a vůči hnutí Jsme rodina?“

Předseda parlamentu má nejméně dvanáct dětí s deseti ženami a údajně očekává příchod třináctého potomka s další partnerkou. V politice jeho strana Jsme rodina zastává konzervativní názory. Její preference se podle posledních sondáží před zářijovými volbami pohybují mezi 6,2 až 9,2 procenta.

Nyní nejpopulárnější strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica uvedla, že Kollárovo přiznání je dostatečným důvodem k tomu, aby odešel z čela parlamentu. Směr-SD rovněž napsal, že odmítá jakékoliv formy násilí.

„Pane Kolláre, ženy se nebijí. Nikdy! Odstupte z pozice předsedy Národní rady a odejděte z politiky,“ uvedla Andrea Letanovská, místopředsedkyně strany Demokraté, do které letos v březnu přestoupil tehdejší slovenský premiér Eduard Heger a někteří poslanci. Poslankyně strany hodlají navrhnout Kollárovo odvolání, pokud z funkce předsedy sněmovny neodejde sám.

Podle Hlasu-sociální demokracie (Hlas-SD), který patří k nejoblíbenějším stranám na Slovensku, by měl Kollár zvážit, zda jeho setrvání ve funkci nepoškozuje jméno Národní rady.

V roce 2016, kdy se Jsme rodina poprvé dostala do sněmovny, se Kollár dostal pod tlak po zveřejnění kopií údajných dokumentů kontrarozvědky z roku 1990, podle kterých se podílel na dovozu asi šesti kilogramů heroinu do tehdejšího Československa.

Média tehdy také dostala společné fotografie Kollára s Jurajem Ondrejčákem, kterého pak slovenské soudy poslaly na 16 let do vězení kromě jiného za řízení zločinecké skupiny. Kollár nařčení z obchodování s drogami popřel a zveřejněné informace a fotografie označil za součást diskreditační kampaně.