Utrpělo moje ego, přiznal Zac Efron po natáčení záběrů v upnutých trenkách

Zac Efron prohlásil, že „největší zásah“ v ringu dostalo jeho ego. „Bylo to úplně poprvé, kdy jsem musel vstoupit do Sportovního centra v plném kostýmu Kevina, což bylo, upřímně řečeno, jen upnuté spodní prádlo nebo plavky. A všichni byli venku, byl tam obrovský dav a svítila světla. Jen si vzpomínám, že jsem si v tu chvíli říkal: Jak jsem se tady sakra ocitl? Co se to děje?“ prozradil Efron.

„Byl jsem jako zmražený v čase a říkal jsem si: Je to tu. Tohle je můj konec. Jak ses sem dostal? Pro co ses to rozhodl?“ popsal trapný moment.

Ve filmu Iron Claw hraje jednoho z bratrů Von Erichových, kteří zásadně ovlivnili podobu wrestlingu v druhé polovině minulého století. Na své postavě tvrdě dřel. „Fyzička, s jakou každý den nastupoval do ringu, byla opravdu jedinečná. Změnilo to wrestling. Věděl jsem, že zvládnout to pro mě bude nejtěžší. Dal jsem do toho všechno, co jsem měl,“ říká herec.

Fanoušky ale víc než jeho mužství a svaly překvapují změny v jeho tváři. Ačkoli Efron tvrdí, že je změna vizáže následkem zranění, podle plastických chirurgů je to výsledek několika zákroků.

„Myslím, že na těch nových záběrech je patrné zvětšení v oblasti dolní čelisti a také brada je o něco výraznější. Takže je tu možnost, že si nechal udělat více výplní. Celkově je mi to trochu podezřelé, ale celý obličej je také trochu nafouklý. Když se dívám na jeho nový obličej, počínaje očima, změnil ten přísný mužský, kořistnický pohled na takový jemný, překvapený pohled očí. To může pocházet z botoxu v obočí. Obličej je celkově baculatější a plnější a ztratil ten vyrýsovaný vzhled a získal spíše ženský, oválný, měkčí obličej. To naznačuje výplň obličeje a tváří. Také rty se mu zvětšují, takže má zřejmě výplně, protože s věkem se rty naopak zmenšují,“ míní hollywoodský plastický chirurg doktor Gary Motykie.

Podle něj si Efron ke svalovině pomáhá testosteronem, což se také může odrazit na jeho obličeji.

„Na základě jeho snímků bez trička z natáčení mám největší podezření na užívání testosteronu. Pokud Zac užívá testosteron, je docela dobře možné, že se u něj vyvinulo to, čemu se říká TRT tvář. Měsíční tvář při TRT je vedlejší účinek, který zahrnuje zadržování vody a sodíku v těle a vyznačuje se otoky a opuchlostí obličeje. Tento jev se často objevuje po dlouhodobé nebo vysokodávkované substituční terapii testosteronem,“ zhodnotil pro deník The Mail Motykie.