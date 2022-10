Plastiku nemám, vážně jsem se zranil, tvrdí o změnách v obličeji Zac Efron

Zac Efron tvrdí, že za výraznou změnu jeho obličeje může loňská ošklivá nehoda, která se mu stala doma na zahradě. Při pádu prý narazil bradou na žulovou kašnu a utrpěl vážně zranění čelisti.

V rozhovoru pro časopis Men’s Health čtyřiatřicetiletý herec vzpomíná, jak při běhu uklouzl a omdlel. Následné zranění čelisti prý pak vysvětluje, proč se změnil tvar jeho obličeje. „Byl jsem celý naprosto oteklý a změnilo mi to úplně obličej, bylo to nepříjemné i pro mě samotného, sotva jsem se poznával v zrcadle,“ vysvětluje.

Fanoušci si v dubnu 2021 všimli, že Efron vypadá jinak, což vyvolalo zvěsti, že se rozhodl jít jako mnoho jeho hollywoodských kolegyň a kolegů pod kudlu. Podle některých komentářů na Instagramu herec nejspíš bere steroidy a postupně se začíná stále více podobat kolegovi Davidovi Hasselhoffovi. Spekulace o estetickém zákroku loni vyvrátil i Efronův blízký přítel Kyle Sandilands.

David Hasselhoff a Zac Efron (Miami Beach, 13. května 2017)

„Věděl bych určitě, kdyby měl za sebou nějakou plastickou operaci. Bylo by to v jeho případě ale něco jako pořídit si obraz od Picassa a nechat si ho pomalovat dětským prstem od barvy. Proč byste to dělali?“ řekl tehdy australský rozhlasový moderátor, který se s hercem zná už léta.

V rozhovoru Efron také hovořil o svých fyzických proměnách v průběhu posledních let. Přiznal, že jeho proslulý vzhled ve filmu Pobřežní hlídka z roku 2017 není podle něj pro běžné smrtelníky dosažitelný. Natáčení se prý silně podepsalo na jeho psychickém i fyzickém zdraví. Intenzivní tréninkový režim a nevýrazná strava skládající se ze tří stejných jídel každý den spolu s nedostatkem spánku si po natáčení vybraly svou daň.

„Vstával jsem denně ve čtyři, makal na sobě a chodil spát po půlnoci. Začal jsem pak trpět nespavostí a upadl jsem na dlouhou dobu do těžké deprese. Psychicky i fyzicky mě to totálně vyčerpalo. Bylo pak opravdu těžké se znovu nahodit a vzpamatovat. Nakonec můj stav lékaři přičetli tomu, že jsem příliš dlouho užíval větší množství diuretik,“ dodal Efron.