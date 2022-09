Je hezké být zpět, říká Meghan. Manželka prince Harryho měla projev v Británii

Mladým lídrům americká herečka mimo jiné vzkázala, že napomáhají „pozitivním a potřebným změnám“ ve světě. Se svou řečí vévodkyně Meghan vystoupila pouhý týden poté, co s ní vyšel rozhovor v americkém časopise The Cut, který způsobil další rozruch, poznamenala agentura Reuters. Američanka v něm totiž znovu kritizovala to, jak se k ní a k jejímu manželovi chovala královská rodina.

„Je hezké být zpět v Británii,“ uvedla Meghan v projevu na summitu s názvem One Young World. V sále jí naslouchal i její manžel, princ Harry. „Jste budoucnost, ale ráda bych dodala, že jste rovněž přítomnost. Jste ti, kteří přinášejí pozitivní a potřebné změny, které jsou v současné době důležité po celém světě,“ dodala. Zavzpomínala přitom na rok 2014, kdy byla na summit mladých vůdců pozvána poprvé.

„Jsem nadšená z toho, že se tentokrát tady ke mně mohl připojit můj manžel,“ dodala Meghan Markleová a vysloužila si potlesk z publika. „To, že se znovu scházíme tady na britské půdě a on je po mém boku, celý ten kruh uzavírá,“ dodala.

Princ Harry a vévodkyně Meghan na summitu pro mladé lídry v Manchesteru (5. září 2022)

Harry a Meghan se rozhodli opustit královské povinnosti před dvěma lety a žijí společně se svými dvěma dětmi v Santa Barbaře v Kalifornii. Poprvé od té doby v Británii veřejně vystoupili letos v červnu, kdy se zúčastnili oslav jubilea Harryho babičky královny Alžběty II., která usedla na trůn před 70 lety.

Pár neustále přitahuje obrovskou pozornost médií, mimo jiné i kvůli napjatému vztahu mezi Harrym a jeho starším bratrem Williamem či Harrym a jeho otcem, princem Charlesem, který je následníkem trůnu.

Podle britských médií nemá Harry během své cesty v plánu navštívit Williama, což by mohlo naznačovat, že rozpory mezi bratry ještě nebyly překonány. A to navzdory tomu, že Harry a Meghan bydlí ve svém bývalém sídle poblíž hradu Windsor, který se nachází jen nedaleko domu, do kterého se minulý měsíc přestěhoval William se svou rodinou.

