Viktor Romana Davidová a Michal Krčmář

Když v roce 2018 získal na zimní olympiádě stříbrnou medaili ve sprintu, vytryskly mu v cíli slzy. Jestlipak mu tekly i letos 13. dubna, kdy se mu narodil syn Viktor? „Být druhý na olympijských hrách je moc hezké, ale nejde to porovnávat s tím, když přijde na svět vaše dítě. Kdo to zažil, ten ví, o čem mluvím. A komu se to ještě nepoštěstilo, tak mu dopředu říkám, že je to nejkrásnější chvíle v životě,“ vypráví Michal.