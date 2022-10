VIDEO: Opil jsem se až po nehodě, tvrdí Upír Krejčí. Soud mu neuvěřil

„Vina pana obžalovaného byla spolehlivě prokázána a jeho obhajoba spolehlivě vyvrácena,“ uvedl po vyhlášení rozsudku samosoudce Lukáš Semera. Poukázal na to, že svědci z řad hasičů, záchranářů či policistů, kteří byli 12. června po 21. hodině na místě nehody, shodně vypověděli, že jim opilý Upír Krejčí řekl, že alkohol požil před tím, než usedl do vozidla, a nehodu způsobil úmyslně.

„Zeptal jsem se ho, co se stalo. Řekl, že zjistil, že je mu žena nevěrná, že si našla staršího pána, tak že to chtěl dobrovolně ukončit, že nechce žít. Zopakoval to několikrát. Vypadalo to, že se rozjel proti stromu a dostal se do potoka,“ uvedl dopravní policista Jaromír V., který dával herci v sanitce dýchnout. Přístroj poprvé naměřil 2,73 promile, podruhé 2,85. Podle pozdějšího odběru krve byla hladina alkoholu 2,2 promile.

„Říkal, že toho vypil hodně, že pil dobrej alkohol. Že měli nějakou oslavu. Tam, že to zjistil (nevěru manželky) a že pil před nehodou. Měl velice lítostivou náladu, slabou chvilku, byl zlomený. Bylo mi ho líto. Nebyl vulgární ani agresivní, ale zdvořilý,“ dodal policista.

Herec se z poničeného vozu v potoce dostal sám a odešel do lesa, kde ho pak našli dobrovolní hasiči. U soudu tvrdil, že řídil střízlivý. Cesta u chaty podle něj byla ve špatném stavu a do potoka prý sjel neúmyslně. Až po bouračce prý vypil asi půl litru tvrdého alkoholu.

„Byl jsem pod vlivem obrovského stresu, v šoku z dopravní nehody, ale to (pití alkoholu) se stalo až po předmětné nehodě, venku jsem lahev dopil a někde jsem ji zahodil,“ hájil se Krejčí.

„Jen jsem plácal...“

Také v benešovské nemocnici, kde mu po nehodě ošetřovali poraněný obličej, prohlásil, že se opil ještě před jízdou. Jeho chování i to, co říkal, tam natáčeli policisté, kteří lékařku i herce na pořizování záznamu předem upozornili.

„Říkal, že měli grilovačku, kde mu manželka vyjevila, že je mu nevěrná s nějakým starším mužem. To ho zdrtilo, vypil nějaké množství alkoholu, větší, než pije normálně, a následně usedl za volant s cílem vyřešit manželské spory snahou se vybourat. Takže stočil auto někam k potoku, někam ke stromu. Když se pak v autě probral, crčela mu krev z obličeje,“ vypověděla lékařka Anna R., podle níž se herec na ošetřovně choval „teatrálně“.

„Tady bylo několikrát řečeno slovo teatrálně. Je to moje přednost, ale taky nevýhoda. Jsem veliký improvizátor. U nás na chatě se nikdy negrilovalo. V opilosti jsem plácal nějaký věci, abych byl zajímavější. Opravdu jsem nepil. Přijel jsem ze kšeftu a neměl jsem čas se opít,“ trval na svém herec.

Jeho manželka u soudu uvedla, že ho pít neviděla. Ze záznamu na tísňovou linku však vyplývá, že když tam volala, mluvila o tom, že havaroval „ožralý“. Deset dní po nehodě vyhledal Upír Krejčí kvůli žárlivosti psychiatra Jaroslava Zvěřinu a i tomu se měl svěřit, že pil před jízdou.

Soud vyslechl znalce z oboru toxikologie, který popisoval, jak rychle účinkuje alkohol v těle a jak se to navenek na člověku projevuje. Rovněž na základě jeho posudku dospěl soudce k závěru, že se herec nejprve opil a až poté sedl do auta a havaroval.

„Já jsem skutečně přesvědčen o tom, že pan Krejčí požil alkohol ještě před nehodou v důsledku hádek s manželkou. Jeho výpověď, že alkohol požil až po nehodě, považuji za nevěrohodnou,“ konstatoval Semera.

Herci uložil peněžitý trest ve výši 224 tisíc korun a zákaz řízení v trvání 2,5 roku. Upír Krejčí podal na místě odvolání. Zároveň namítá podjatost soudce, který se dostal v průběhu hlavního líčení do slovní rozepře s jeho advokátem.