Soud neuvěřil Upírovi Krejčímu ani po změně výpovědi, trest však zmírnil

Soud pravomocně uzavřel, že se herec letos 12. června opil, pak sedl do auta a na lesní cestě v katastru obce Mirošovice, kde má chatu, naboural. V krvi měl v tu chvíli přes dvě promile alkoholu. Autem vjel do potoka, kde se vůz převrátil.

„Vina obžalovaného byla zcela spolehlivě prokázána,“ uvedla Jitka Sochorová, předsedkyně odvolacího senátu Krajského soudu v Praze.

„O přečin ohrožení pod vlivem návykové látky nepochybně jde, byť jel jen po lesní cestě, protože tam spadá jakékoliv řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Je však třeba přihlédnout i k tomu, že nešlo o úsek nijak frekventovaný, nijak dlouhý a dopravní nehodou poškodil především sám sebe, zranil se a poničil si auto,“ připomněla soudkyně.

Původní třicetiměsíční zákaz řízení uložený v říjnu Okresním soudem Praha-východ považoval její senát za příliš přísný. I kvůli tomu, že je herec dosud bezúhonný a v kartě řidiče má za přestupky jen dva záznamy. Proto mu dnes pětinu ubrali. Krejčí tak nesmí za volant dva roky.

Větší problém měli soudci při přezkumu rozsudku s peněžitým trestem ve výši skoro čtvrt milionu, který označili za nezákonný. Herec pobírá důchod kolem 17 tisíc měsíčně a ani vedlejší příjmy nemá nijak vysoké. Spravedlivým trestem tak podle Sochorové bude částka 35 tisíc korun.

„Jen jsem si loknul...“

Herec u okresního soudu tvrdil, že dostal na lesní cestě smyk a opil se až po nehodě. Měl prý okno a moc si toho nepamatoval. Odmítl, že chtěl kvůli manželským problémům spáchat v autě sebevraždu.

Nyní u odvolacího soudu výpověď pozměnil. Uvedl, že po hlavním líčení na místo havárie jel a v lese našel rozbitou láhev whisky, ze které tehdy popíjel.

„Najednou jsem si uvědomil, rozsvítilo se mi, ta viněta lahve mi říkala, že ten den jsem měl představení pro děti a tam jsem dostal tuto flašku. Odnesl jsem ji do chalupy. Podotýkám, že jsem nepil. Připravovala se večeře... Pak mě ranilo, když jsem zjistil, že je mi žena nevěrná. Čekal jsem, až půjde ven, abych jí ukradl mobil. Mým jediným cílem bylo sednout do auta, objet les, tam se schovat a celý ten mobil si pročíst. Cestou do auta jsem vzal tu flašku a pravděpodobně jsem si loknul,“ prohlásil.

Vypil údajně jedno nebo dvě deci a za minutu pak při jízdě dostal smyk. Po nehodě podle svých slov z vozu vylezl, láhev si vzal do lesa a tam v pití pokračoval. Odmítl, že řídil opilý, protože alkohol na něj nemohl začít působit.

Soud odmítl i tuto novou hercovu verzi. Za základní důkaz považuje protokol o ohledání místa činu a fotodokumentaci, podle které nic nenasvědčuje tomu, že by se jeho vozidlo dostalo před havárií do smyku.

Nehodu navíc zaregistrovala jeho manželka, která vzápětí volala na policii. V telefonátu uvedla, že Krejčí je ještě ve voze a nemůže se dostat ven. Na dotaz operačního, zda řidič pil, odpověděla, že „se ožral“.

Také některým svědkům na místě herec později řekl, že se opil ještě před tím, než naboural. Chtěl tak prý ukončit svůj život, protože mu žena nevěrou zlomila srdce.

18. října 2022

Ze znaleckého posudku podle soudu vyplývá, že pokud by se Krejčí opil až po nehodě, musel by během slabé půlhodinky vypít půl litru čtyřicetiprocentního alkoholu a byl by paralyzován, případně by usnul. Tak se však herec podle svědků nechoval. Se záchranáři i policisty komunikoval a vysvětloval, co se stalo.

V závěru veřejného zasedání předsedkyně senátu Krejčího upozornila na to, že rozsudek je pravomocný a uložený zákaz řízení již platí. Za volant vozu, kterým herec k soudu přijel, si proto sedl jeho obhájce a svého klienta odvezl.