Václav Upír Krejčí a jeho manželka sami přestavěli chatu uprostřed lesa

Upírova chata stojí na samotě v okrese Praha-východ. Rodinu herce sem přivedly kořeny jeho ženy. „Manželka jezdí na tohle místo od narození, protože za lesem měli chalupu její prarodiče, a nám se tahle oblast strašně líbila, tak jsme začali hledat něco, co bude blízko té původní chaty, a našli jsme tohle,“ prozradil Upír.



Na starých fotografiích, jež nám majitel chaty ukázal, bylo vidět, že objekt vypadal před rekonstrukcí jinak. „Předělali jsme to úplně celé, původně byl vchod jinde a odstranili jsme i balkon. Chtěli jsme, aby to bylo takové čisté, protože dřevo moc nemusíme. Místo obložení dřevem jsme proto zvolili plech, beton a kamenný koberec. Nechali jsme si jenom pár původních věcí, jako je třeba stůl, o nichž teď z legrace říkáme, že jsou za milion,“ prozradil nám Václav více o stylu svého prázdninového sídla.

Jelikož herec a jeho choť umějí vzít pořádně za práci, dokázali si všechno přebudovat vlastníma rukama. „V podstatě všechno jsme si dělali sami. Manželka pokládala kamenný koberec a já to míchal. Během betonování jsem si na boty nasadil igelitové pytle a vybetonoval jsem celou terasu, pár drobnějších stavebních prací nás ale ještě čeká,“ prozradil Upír, který se manuální práce rozhodně nebojí.



Protože je chata uprostřed lesa, nebylo možné kolem ní postavit plot. Srnky ale ožíraly vysazené stromky, a tak bylo nutné udělat alespoň oplocenku, jaké bývají v oborách.

Zvanými hosty jsou naproti tomu místní ptáčci, pro něž rodina na zahradě přichystala malý „kostelíček“, o němž z legrace říkají, že jde o nevysvěcený kostelík pro nevěřící ptáčky. Ti mají ve svém domečku koupelnu a květinu, aby jim bylo veseleji. Členové rodiny je pak při jejich dovádění rádi pozorují.

Objekt má dvě podlaží, v přízemí je kuchyň, koupelna a obývák, v prvním patře jsou dvě ložnice. „Žena je inženýrka architektka, proto jsme si schody zvládli udělat sami. Manželka ale musela vyrobit maketu, abych pochopil, jak přesně to bude vypadat. Jelikož úložných prostorů není nikdy dost, vybudovali jsme pod schody ještě špajz, v němž máme uskladněny potraviny a další potřebné věci. Když je prostor malý, musíte ho umět využít. Původní krb jsme zrušili, máme tu místo něj kamna z válcovaného plechu, ve kterých topíme,“ popsal Upír další úpravy chaty.

Chloubou manželů je průhled v prvním patře. „Světla tu není mnoho, takže s ním musíme umět pracovat, manželka je v tomhle dobrá, takže to uměla vyřešit,“ pochlubil se komik, který má z otevřeného prostoru radost.

Upírovy vynálezy

Vzhledem k tomu že objekt stojí uprostřed přírody, vyvstal problém s energiemi. Vynalézavý Upír si ale dokázal poradit.

„Tady není elektrika, plyn a v podstatě ani voda. Já jsem to ale vymyslel všechno tak, aby tu všechno fungovalo. Ledničku máme na propan-butan, jediné, co mě na ní mrzí, je, že není větší. Jeden můj vynález se týká vody. Dřív se to v podobných objektech řešilo samospádem. Takže já mám ještě hadici, kterou vedu vodu samospádem, a všechno nám tady teče, jak má,“ rozpovídal se Václav o jedné ze svých vychytávek.