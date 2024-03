Sylvester Stallone pro dcery najal mariňáky. Procvičovali sebeobranu

Herec Sylvester Stallone je velmi starostlivý otec. To o něm říkají jeho dvě nejstarší dcery po tom, co najal příslušníky speciálních sil námořnictva Spojených států (zvanými Navy SEALs), aby je trénovali v sebeobraně. Sophie (27) a Sistine (25) se totiž přestěhovaly do podle jejich otce zločinem sužovaného New Yorku.