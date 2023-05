Zbavím dcery dotěrných hnusáků, říká Sylvester Stallone v nové reality show

V nové reality show společnosti Paramount+ nazvané The Family Stallone (Rodina Stalloneových) mohou diváci sledovat mimo jiné to, jak se filmová legenda odmítá smířit s tím, že trojice dospělých žen už dávno nejsou jeho „malými holčičkami“. Představitel Ramba a Rockyho prý prozradí i to, co všechno dělá, aby udržel všechny muže toužící po jeho dcerách co nejdále od domu.

V show, která měla premiéru 17. května, vystupuje jako starostlivý otec, který rád dává dcerám fitness trénink připomínající vojenský výcvik. Šestadvacetileté Sophii, čtyřiadvacetileté Sistine a dvacetileté Scarlet doslova řídí životy a zakazuje jim chlapce.

„Jednoho dne uvidí, že jim tímto pomáhám. Zbavím je všech těch dotěrných hnusáků. Pomůžu jim vybrat manžela? Možná. Myslím, že mladá láska je dočasná forma šílenství. Děláte mnoho věcí, kterých možná jednou budete litovat. Takže jsem tady, abych tomu zabránil. Moje děti jsou pro mě pořád děti, dívám se na ně tak. Nedokážu si například vůbec představit, že by už samy měly svoje potomky,“ svěřil se Sylvester Stallone.

Sylvester Stallone s manželkou a dcerami na premiéře reality show The Family Stallone (New York, 11. května 2023)

„Byl tu jeden opravdu zásadní moment uvědomění, který popravdě stále nedokážu naplno pochopit. Z malých dětí, které tu běhaly ve flanelových pyžamech s mašlemi ve vlasech, jsou teď dospělé ženy. Smířit se s tím je pro mě opravdu těžké,“ říká herec.

Pod drobnohledem v reality show není jen Sylvester a jeho tři dcery. Fanoušci se budou moci blíže seznámit také s hercovou manželkou Jennifer Flavinovou (54), se kterou žije Stallone už šestadvacet let.

Rodinný život Stalloneových je podle ohlasů po vysílání prvního dílu show trochu chaotický a připomíná spíše reality show Osbourneovi než The Kardashians.

Média rozpitvávají také to, že šestasedmdesátiletý Stallone má zřejmě velké problémy se stárnutím. Podle mnohých si po drastických zásazích plastických chirurgů v obličeji přestává být podobný.

11. května si herec newyorskou premiéru prvních dílů nové reality show The Family Stallone užíval v obležení všech svých dam. Na akci ho doprovodily manželka Jennifer a dcery Sophia, Sistine a Scarlet.