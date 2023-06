Stallone: Kvůli Rockymu jsem jedl jen tuňáky a pil 25 šálků kávy denně

„Pil jsem 25 šálků kávy denně, když jsem točil Rockyho III,“ popsal natáčení z roku 1982, kdy se musel dostat do formy boxera.

„Celá moje snídaně se skládala ze dvou malých sušenek z tmavé rýže a deseti šálků kávy, protože jsem si chtěl udržet tělesný tuk pod 2,8 procenty,“ popsal herec.

Jeho dieta byla tak striktní, že ovlivnila i jeho duševní pochody, především paměť. „Zapomínal jsem své telefonní číslo. Jedl jsem jen tuňáka. Moje paměť byla zasažena, byla úplně pryč. Oslabovalo mě to i fyzicky. Ale mělo to svůj důvod,“ řekl.

Teď už jí zdravě a s kávou to nepřehání. Trpí totiž refluxem, takže musel kávu podstatně omezit. „O snídani se mi stará manželka. Je to úžasné. Mívám avokádo, čtyři vejce, sýr cottage, tři plátky melounu a hrozny,“ vyjmenoval herec, který se s manželkou minulý rok měl rozvádět, nakonec se však dali znovu dohromady a nyní spolu natáčejí reality show The Family Stallone.

Také jeho cvičební návyky se s věkem změnily. Už nevzpírá těžká závaží, cvičí tak, aby udržoval své klouby. „Mám za sebou pět operací zad, dvě operace ramene, tři krční páteře, obě kolena,“ popsal Stallone. „Jsem bionik,“ smál se.