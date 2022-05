Bez záchodu a vody, všude štěnice a blechy, vzpomíná na Himálaj Nálepková

„Jsem velký cestovatel. Cestuji ráda do zemí, které nejsou až tak komfortní. To znamená Asie, Jižní Amerika a podobně. Nejvíce jezdím ale do Himálaje, kde už mám pět let takovou základnu ve výšce 3 500 metrů nad mořem. Je to náhorní plošina, takže pak už se může jen výš,“ popisuje Světlana Nálepková v talkshow Limuzína s Mírou Hejdou.

První rok jela do Himálaje učit jako dobrovolník divadelní průpravu. Nevěděla do čeho jde a potkala se s šíleným diskomfortem, na který nebyla připravena. „Neměla jsem s sebou žádné prášky, nic. Tekla mi dvacetkrát denně krev z nosu, měla jsem zánět dutin, bylo mi velice špatně. A do toho jsem musela učit. V podmínkách bez záchodu, bez vody, se spacákem na zemi, všude štěnice a blechy. To na mě bylo nějak moc,“ vzpomíná herečka.

„Když jsem se z toho dostala, nenapadlo mě nic jiného, než zorganizovat trek. Vyrazili jsme v pěti lidech, ani jsem se předtím nepodívala na mapu, jak to bude vysoko, protože jsem chaot. Když jsme v půlce cesty zastavili na nejvyšším přechodu na světě, což je 5 700 metrů, a vysadili nás z auta, tak se nám všem udělalo špatně,“ popisuje.

„Odvezli nás zpět do základního táboru ve výšce 4 700 metrů, kde jsme nemohli nikdo dýchat. A druhý den nás začali vláčet po pasech. Bylo mi blbě, nikdo vám ale nepomůže, není tam satelit, telefon, nic. Takže to buď dáte, nebo nedáte. Rozhodla jsem se tehdy už druhý den, že umřu a že to nedám. A za tou smrtí jsem si šla. Už jsem se chystala na to, jak mě supi budou roznášet. Odmítla jsem jít dál, což mi nedovolili. Bylo to pět strašných dní. Vrátila jsem se pak domů do Česka a odvezli mě pak do Motola s otokem mozku. Řekla jsem si, že s Indií končím, že to pro mě není. Další letenku jsem si pak koupila za čtyři měsíce,“ směje se Nálepková.

Herečka během rozhovoru také prozradila, že poslední dva roky se stravuje metodou přerušovaného půstu 16/8. Šestnáct hodin, do kterých se započítává i doba spánku tedy nejí a veškerý příjem potravy směřuje do osmihodinového okna během dne.

„Jsem v jídle docela střídmá. Žádné kalorické bomby moc nejím, nemám k tomu vztah. Jím převážně lehkou středomořskou stravu, žádné knedlíky a podobně. Přerušovaný půst držím už dva roky. Dá se to v klidu vydržet, nijak netrpím. V reálu je to tak, že první jídlo mám až v jednu hodinu odpoledne a večeřím trochu pozdě, až tak v osm devět večer. A pak už nic. Kdybych byla spořádaná a večeřela v šest, jíst můžu mít druhý den už v jedenáct dopoledne, což je skvělé,“ vysvětluje princip přerušovaného půstu.

„Moc neřeším, zda to funguje jako nějaká dieta. Řekla jsem si zkrátka, že to takto zkusím nějaký čas dělat. Zjistila jsem, že mi to vyhovuje, takže jsem u toho zůstala. Původně jsem to chtěla zkusit na tři měsíce. Musím říct, že hlad přitom nemáte. Cítím se dobře. Ale jestli je to tím, to nevím,“ směje se herečka, která se brzy objeví v novém muzikálu Slunce, seno, jahody.

„Hraji tam paní řídící Hubičkovou, kterou ztvárnila ve filmech Zdeňka Trošky herečka Jiřina Jirásková. Měla pár legendárních vstupů, které všichni znají. Ještě není nazkoušeno, ale už je naplánovaná premiéra a vyprodáno. Mělo by se hrát od června celé léto. Podle toho, jak budou chodit lidi. Zatím to vypadá dobře,“ těší se Světlana Nálepková.

