Doba chození do bordelu je dávno pryč. Viewegh o sexu, třetí svatbě i knihách

Pochvaluje si, jak je svým srdcem příjemně překvapen. „Umožnilo mi znovu se zamilovat, ačkoliv už jsem v to vůbec nedoufal,“ říká spisovatel, který je dokonce připraven potřetí se oženit.

K vašemu jménu už desítky let neodmyslitelně patří označení „nejprodávanější český spisovatel“. Pořád to platí?

To je novinářská mantra, já to nemám ověřené, takže sám o sobě nic takového nemohu prohlašovat. Muselo by to doložit mé nakladatelství, nicméně právě od Euromedie vím, že se prodávám dobře. Když však řekneme, že jsem jeden z nejprodávanějších českých autorů, pak nebudeme lhát. Knížky se samozřejmě dnes prodávají mnohem méně než před deseti, natož dvaceti lety, ale pokud se každého mého nového románu pořád prodává 20 tisíc výtisků i víc, tak dobrý.