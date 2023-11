Přísahám, že jsem chtěl být jen pan domácí, říká Viewegh o lásce k Ukrajince

Michal Viewegh se jako mnoho dobrosrdečných Čechů nabídl po vypuknutí války na Ukrajině, že do svého domu přijme uprchlíky. „Ozvala se mi hned druhý den paní ze Sázavy, že má doma Ukrajinku se synem, který je protivný, ať si pro ně přijedu,“ vypráví Michal s úsměvem. „A musím říct, že v té chvíli jsem se zalekl své ušlechtilosti, ale nakonec to dobře dopadlo.“

Začátky byly rozpačité. „Najednou řešíte společné vaření, nakupujete nádobí do pokoje pro hosty a na obrazovce vám naskočí ukrajinská televize a vy se toho nemůžete zbavit, až pak zjistíte, že si s tím malej hrál…“ popisuje spisovatel, jak vypadalo společné soužití. „Kde je psáno, že dobročinnost má být idyla, že jo? To bychom měli poskytnout nějakou oběť,“ dodává a pokračuje v líčení příběhu. „Ten Saša neposlouchal ani matku, natož mě. Ale já jsem zjistil, a to už mi říkala ta paní, která je předtím ubytovala, že mluví dobře česky, protože tady dřív pracovala v Čechách, takže to byla jaksi velmi podstatná okolnost,“ vysvětluje.

Do ženy, jíž poskytl azyl, se postupně zamiloval a komplikace, které přicházely, mu navíc poskytly materiál pro novou knihu Malý Gatsby a Carmen z Chodoriva. „Olenka trošku žárlí. O tom je vlastně celá ta kniha. Ale zase jsem měl o čem psát,“ říká spisovatel s tím, že příběh knihy je pouze inspirován skutečností. „Přísahám, že jsem chtěl být hodný a milý pan domácí. Jiné motivy jsem neměl. Pak se nám to zvrtlo,“ vysvětluje s tím, že i to mělo svůj vývoj, a jak Michal Viewegh zdůrazňuje, na české poměry velmi pomalý. „Ona byla v té době vdaná,“ prozradil spisovatel.

Jeho život se tak obrátil k lepšímu. Přesto stále trochu polemizuje s osudem, především o tom, zda si zasloužil před deseti lety málem zemřít. Utrpěl tehdy disekci aorty a následky pociťuje dodnes. „Trošku mám sklon k ukřivděnosti,“ přiznává bestsellerový autor. „Myslím, že pokud budeme věřit na spravedlivý osud, tak každému by měl měřit trošku spravedlivěji. Svině by měly být potrestány,“ dodává.